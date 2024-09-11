Mert Demir'in Sahnedeki Danslarını Tiye Alan Sefa Doğanay'ın Taklit Yeteneği Yine Güldürdü!
Mert Demir'in Sahnedeki Danslarını Tiye Alan Sefa Doğanay'ın Taklit Yeteneği Yine Güldürdü!
Sosyal medyada yaptığı taklitleriyle adından bahsettiren Sefa Doğanay Mert Demir'in sahne performanslarını tiye aldı!
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Mert Demir, son yıllarda müzik dünyasında dikkat çeken ve kendine sağlam bir yer edinen isimlerden biri olarak öne çıkıyor bildiğiniz gibi.
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Serenay Sarıkaya ile yaşadığı ilişkiyle sık sık gündeme gelen Demir aynı zamanda şarkıları ve sahne performansıyla da çok konuşuluyor.
Taklitleriyle ve sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulan Sefa Doğanay'ın "Mert Demirin üzerinde 6 ay çalıştığı sahne dansı 😂" notuyla paylaştığı o video kullanıcıları güldürdü.
Gelin önce o anlara birlikte bakalım 👇
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