Yine Farkını Ortaya Koydu: Tiryakinim'le Listelerin Başına Yerleşen Bayhan'dan 'Bana Sen Lazımsın' Performansı

'Tiryakinim' şarkısı ile sekötre bomba gibi bir geri dönüş yapan Bayhan'dan bu sefer de Rafet El Roman'ın 'Bana Sen Lazımsın' perfromansı geldi. Dinleyicinin beğenisini şarkıya kattığı kendine has yorumuyla kazanan Bayhan'a övgü yağdı!