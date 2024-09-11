Yine Farkını Ortaya Koydu: Tiryakinim'le Listelerin Başına Yerleşen Bayhan'dan 'Bana Sen Lazımsın' Performansı
Yine Farkını Ortaya Koydu: Tiryakinim'le Listelerin Başına Yerleşen Bayhan'dan 'Bana Sen Lazımsın' Performansı
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Son dönemlerde müzik dünyasının dikkat çeken isimlerinden biri olan Bayhan, sesi ve şarkılara kattığı benzersiz yorumla dillerden düşmüyor. Özellikle eski şarkılara yaptığı etkileyici coverlarla gündeme gelen sanatçı, bu yorumlarıyla hem eski hem de yeni dinleyicilerin beğenisini kazanıyor.
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'Tiryakinim' parçasına kattığı benzersiz yorumla listelerin başına yerleşen Bayhan son olarak Spotify'ın Dünya Viral Listesi’ne yerleşen ilk Türk sanatçı olmuştu.
Şarkıya kattığı yorumla hem bir çok ünlünün dikkatini çeken hem de şarkıyı yeniden gündem haline getiren Bayhan bu sefer de Rafet El Roman'ın 'Bana Sen Lazımsın' şarkısını seslendirdi. Şarkıcının bu yorumuna dinleyicilerden övgü yağdı!
Gelin o anlara birlikte bakalım 👇
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