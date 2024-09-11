Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Yine Farkını Ortaya Koydu: Tiryakinim'le Listelerin Başına Yerleşen Bayhan'dan 'Bana Sen Lazımsın' Performansı

Yine Farkını Ortaya Koydu: Tiryakinim'le Listelerin Başına Yerleşen Bayhan'dan 'Bana Sen Lazımsın' Performansı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
11.09.2024 - 18:27

'Tiryakinim' şarkısı ile sekötre bomba gibi bir geri dönüş yapan Bayhan'dan bu sefer de Rafet El Roman'ın 'Bana Sen Lazımsın' perfromansı geldi. Dinleyicinin beğenisini şarkıya kattığı kendine has yorumuyla kazanan Bayhan'a övgü yağdı!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Son dönemlerde müzik dünyasının dikkat çeken isimlerinden biri olan Bayhan, sesi ve şarkılara kattığı benzersiz yorumla dillerden düşmüyor. Özellikle eski şarkılara yaptığı etkileyici coverlarla gündeme gelen sanatçı, bu yorumlarıyla hem eski hem de yeni dinleyicilerin beğenisini kazanıyor.

Son dönemlerde müzik dünyasının dikkat çeken isimlerinden biri olan Bayhan, sesi ve şarkılara kattığı benzersiz yorumla dillerden düşmüyor. Özellikle eski şarkılara yaptığı etkileyici coverlarla gündeme gelen sanatçı, bu yorumlarıyla hem eski hem de yeni dinleyicilerin beğenisini kazanıyor.

'Tiryakinim' parçasına kattığı benzersiz yorumla listelerin başına yerleşen Bayhan son olarak Spotify'ın Dünya Viral Listesi’ne yerleşen ilk Türk sanatçı olmuştu.

'Tiryakinim' parçasına kattığı benzersiz yorumla listelerin başına yerleşen Bayhan son olarak Spotify'ın Dünya Viral Listesi’ne yerleşen ilk Türk sanatçı olmuştu.

Şarkıya kattığı yorumla hem bir çok ünlünün dikkatini çeken hem de şarkıyı yeniden gündem haline getiren Bayhan bu sefer de Rafet El Roman'ın 'Bana Sen Lazımsın' şarkısını seslendirdi. Şarkıcının bu yorumuna dinleyicilerden övgü yağdı!

Şarkıya kattığı yorumla hem bir çok ünlünün dikkatini çeken hem de şarkıyı yeniden gündem haline getiren Bayhan bu sefer de Rafet El Roman'ın 'Bana Sen Lazımsın' şarkısını seslendirdi. Şarkıcının bu yorumuna dinleyicilerden övgü yağdı!

Gelin o anlara birlikte bakalım 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
6
5
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın