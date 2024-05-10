Dilimize Takılan Tiryakinim Yorumuyla Zirveye Yerleşen Bayhan'a İrem Derici de Yükseldi!
Dilimize Takılan Tiryakinim Yorumuyla Zirveye Yerleşen Bayhan'a İrem Derici de Yükseldi!
Geçtiğimiz gün Dünya listelerinde birinci sıraya yerleşen Bayhan'ın Tiryakinim şarkısına yapılan kötü yoruma İrem Derici'den beklendiği gibi bir yanıt geldi!
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Popstar yarışmasıyla hayatımıza giren Bayhan geçmişte çıkan şarkılara yaptığı coverlar ile şu sıralar sık sık gündeme geliyor.
Sesi ve şarkılara kattığı kendine has yorumlarıyla dillerden düşmeyen isim geçtiğimiz ay hem değişen tarzıyla hem de sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmiş ve "Fly Me To The Moon" şarkısıyla gündeme damgasını vurmuştu.
Seslendirdiği "Tiryakinim" şarkısıyla günlerdir dilimize dolanan ve müzik listelerinin altını üstüne getiren Bayhan uzun bir aranın ardından Spotify'ın Dünya Viral Listesi’ne yerleşen ilk Türk sanatçı oldu.
Popbizde isimli Instagram hesabının paylaştığı haberin altına dinleyicilerden iyi kötü birçok yorum geldi! Fakat içlerinden biri var ki İrem Derici sessizliğini koruyamadı!
Dobralıklarıyla bilinen ve ağzına geleni filtresiz bir şekilde konuşarak sempati kazanan İrem Derici'nin atılan yoruma yükselmesi pek de şaşırtmadı.
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"Bana bak kız bütün sinirimi senden çıkarırım" yorumuyla güldüren Derici, paylaşımın altına "Başka bi şarkı dinleyemiyorum, sus çok iyi 😍" yazarak beğenisini dile getirdi.
Gelin kimler ne yorum yapmış birlikte bakalım👇
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