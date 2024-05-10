Çiçeği Burnunda Anne Eda Ece'den "Annelerin En Süperi" Aslı Enver'e Tatlı Mı Tatlı Doğum Günü Mesajı
Çiçeği Burnunda Anne Eda Ece'den "Annelerin En Süperi" Aslı Enver'e Tatlı Mı Tatlı Doğum Günü Mesajı
Yeni anne Eda Ece'nin Aslı Enver ile dostluğunu çoğumuz yakından takip ediyoruz. Geçtiğimiz sene anne olan Enver'den hamilelik dersi aldığını söyleyen güzel oyuncunun arkadaşıyla paylaşımları kendilerine hayran bırakmaya devam ediyor...
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Hamileliklerinden doğumlarına birbirlerini bir an olsun yalnız bırakmayan Eda Ece ve Aslı Enver'in dostluğu günümüzün yakından takip edilen ve sevilen arkadaşlıklarından biri.
Oyunculuk yetenekleriyle tanıdığımız fakat sonrasında sempatik tavırları ve minnoş bebişleriyle hepimizin kalbinde taht kuran çiçeği burnunda anneler Aslı Enver ve Eda Ece birbirlerine destekleriyle de tanınıyor.
Nisan ayının başında kızları Mina İpek'i kucaklarına alan Eda Ece ve Buğrahan Tuncer çifti geçtiğimiz hafta, kendilerinden bir tık daha deneyimli olan Aslı Enver ve Berkin Gökbudak'la "ilk kez ailecek dışarı" çıkmışlardı.
Muhtemelen aynı gün çekilmiş bir fotoğrafla dünya tatlısı Elay'ın annesi, 'Aslışko'sunun doğum gününü kutlayan Eda Ece mesajıyla duygulandırdı.
"İyi ki doğdun arkadaşların en karlı, annelerin en süperi, en iyi dost, canım Aslı'm ♥️ ömür boyu kızlarımızla beraber daha çok anımız var yaşayacak, nice mutlu yılların olsun, her şeyin en güzelini hakediyosun Aslışkom sen bir tanesin 💎🎂🎉♥️🍾♥️" mesajıyla 40 yaşına giren Enver'in doğum gününü kutlayan güzel ismin duygusal mesajı göz doldurdu!
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