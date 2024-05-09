Latin Ateşiyle Dans Ederken Hepimizi Anksiyete Krizine Sokan Melis Sezen'in Bu Sefer Sagopa Taklidi Olay Oldu

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından bahsettiren, özel dans şovlarını kimselerden esirgemeyen Melis Sezen dün katıldığı etkinlikte kıvrak dans hareketleriyle yürekleri ağızlara getirmişti. Aynı etkinlikte Sagopa Kajmer'in dansını taklit eden Sezen yine ve yeniden olay olmayı başardı!