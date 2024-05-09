Latin Ateşiyle Dans Ederken Hepimizi Anksiyete Krizine Sokan Melis Sezen'in Bu Sefer Sagopa Taklidi Olay Oldu
Latin Ateşiyle Dans Ederken Hepimizi Anksiyete Krizine Sokan Melis Sezen'in Bu Sefer Sagopa Taklidi Olay Oldu
Sosyal medya paylaşımlarıyla adından bahsettiren, özel dans şovlarını kimselerden esirgemeyen Melis Sezen dün katıldığı etkinlikte kıvrak dans hareketleriyle yürekleri ağızlara getirmişti. Aynı etkinlikte Sagopa Kajmer'in dansını taklit eden Sezen yine ve yeniden olay olmayı başardı!
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Giydiği kıyafetler, ağzından çıkan her söz, oyunculuğu ve özellikle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dilimizden bir gün olsun düşmeyen Melis Sezen'i tanımayan yoktur diye düşünüyoruz.
Şu sıralar kendine has dansları ve bu iddialı dansları sergilediği sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme damgasını vuran güzel oyuncu geçtiğimiz gün katıldığı dans etkinliğindeki videosunun üzerine birçok yorum almıştı.
Adeta dans aşkıyla yanıp tutuşan Melis Sezen, kendini Latin ateşine öyle bir kaptırdı ki Koç Üniversitesi Dans Kulübü'nün etkinliğinde sergilediği dansla kendine dönüp bir kez daha baktırdı!
Sosyal medyayı sallayan ve resmen ikiyle bölen Sezen'in aynı etkinlikten başka bir dans videosu ortaya çıktı!
Tiktok kullanıcısı @eda.yalcinn'in paylaştığı videoda Melis Sezen'in "Sagoluyorum" akımına çektiği video yine ve yeniden birçok yorum aldı!
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İşte o anlar 👇
Gelin bu dansa gelen yorumlara birlikte bakalım👇
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