Dans Düşkünü Melis Sezen'in Latin Ateşine Kendini Bir Tık Fazladan Kaptırdığı Anlar Dillere Fena Düştü!
Dans Düşkünü Melis Sezen'in Latin Ateşine Kendini Bir Tık Fazladan Kaptırdığı Anlar Dillere Fena Düştü!
Tuhaf danslarıyla sık sık tüm gözleri üzerine çeken Melis Sezen, bu sefer de Koç Üniversitesi Dans Kulübü'nün etkinliğinde kendini kaybettiği anlarla gündem oldu! Sezen'in dansı yine ve yeniden dillere fena düştü!
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Hayatımıza Sadakatsiz dizisindeki "Derin" karakteriyle giren ve üç sene önce 47. Pantene Altın Kelebek Ödül Gecesi'nde 'Parlayan Yıldızlar'la ilk ödülünü alan Melis Sezen...👇
Hafızalarımıza "Bu ödülü tutuyorum çünkü elimde şu an" açıklamasıyla kazınmıştı! 😂
O günden bu yana iddialı olduğu kadar tuhaf bulunan kombinleri, enteresan açıklamaları ve deli dolu halleriyle oturan güzel oyuncu bir de danslarıyla meşhur oldu biliyorsunuz.
Hiç olmadık yerlerde, aniden gelen doğaçlama aşkıyla dans performansları sergileyen ve her seferinde de dillere düşen Melis Sezen, yine bir dans şovuyla gündeme geldi.
Koç Üniversitesi Dans Kulübü'nün eski üyesi Melis Sezen, kulübün bugünkü etkinliğine katıldı!
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Hem belinden kayıp düşecekmiş gibi duran eteği hem de kendini dansa kaptırıp kaybettiği anlar masaya yatırıldı. Elbette dansına bayılanlar vardı fakat beklenildiği üzere eleştiren de bol oldu.
Buyurun, önce o anları beraber izleyelim!
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Sonra da kim ne demiş beraber bakalım! 👇
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