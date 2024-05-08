Heyecan Dorukta: 21 Yıl Sonra Yeniden Eurovision Sahnesinde Olan Sertan Erener'in Prova Görüntüleri Sızdı!
Heyecan Dorukta: 21 Yıl Sonra Yeniden Eurovision Sahnesinde Olan Sertan Erener'in Prova Görüntüleri Sızdı!
9 Mayıs gecesi, bu sene İsveç'te düzenlenen Eurovision'un ikinci yarı finalinde 21 yıl sonra Everyway That I Can'i söyleyecek Sertab Erener'in prova görüntüleri sosyal medyaya sızdı!
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Yıllar yıllar önce hayatımıza giren, o günden bir de imza attığı şarkılarla ve eşi benzeri olmayan sesiyle hem gönüllerde taht kuran hem de tarihe altın harflerle adını yazdıran Sertab Erener'i tanıtmaya gerek yok diye düşünüyoruz!
Kendisi son birkaç haftadır yaptırdığı bir dizi estetik işlemle gündemde biliyorsunuz! Kimileri Sertab'ın yeni halini çok beğenip "estetik furyasına" dahil olmasını normal karşılasa da kimileri de Erener'i tanımakta güçlük çekiyor ve bu hamleyi gereksiz buluyor. Dolayısıyla da son birkaç gündür tüm gündemimiz kendisine gelen tepkilerden oluşuyor.
Fakat asıl mesele daha büyük aslında! Denk gelmişsinizdir, birkaç ay önce senelerdir hasret kaldığımız Eurovision'dan 2003't Türkiye'yi birinciliğe getiren Sertab Erener'e davet geldiğinin haberini vermiştik.
Yarışmacı olarak olmasa da Sertab Erener'in dile kolay tam 21 yıl sonra Türkiye'yi temsil edecek olması herkesi epey heyecanlandırmıştı.
Ve o gün geldi çattı bile! Sertab Erener dün İsveç, Malmö'ye doğru yola çıktı. Hatta giderken başına gelen tatsız olaydan da bahsetmişti dün. Havaalanı işletmesine büyük bir sitemi olmuştu Erener'in...
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Geçtiğimiz dakikalarda ise sosyal medyaya hepimizin nefesini tutup beklediği o anın prova görüntüleri sızdı!
Sanki sene 2003'müş ve biz yine Eurovision heyecanıyla bekliyormuşuz gibi hissettirdi tabii... Gelin buram buram nostalji kokan o anlara beraber bakalım ve yarın geceyi bekleyelim!
🇹🇷❤️
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