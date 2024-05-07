Memnun Kalmadı: Eurovision İçin İsveç'e Uçan Sertab Erener'den Havaalanı İşletmesine Sitem Dolu Mesaj!
Memnun Kalmadı: Eurovision İçin İsveç'e Uçan Sertab Erener'den Havaalanı İşletmesine Sitem Dolu Mesaj!
Bu yıl İsveç'te düzenlenen Eurovision yarışmasına konuk olan Sertab Erener, uçaktan indiği gibi havaalanı işletmesine sitem etti!
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Hayatımıza gencecik bir kızken giren, eşi benzeri olmayan sesiyle parlayan ve yıllar içinde hepimizin kalbine derinden dokunan şarkılara imza atan Sertab Erener'i tanıtmaya gerek yok herhalde!
Son günlerde magazin gündeminden bir an olsun düşmeyen Sertab Erener, yüzüne yaptırdığı bir dizi estetik sayesinde kavuştuğu yeni görünümüyle dikkat çekiyor biliyorsunuz.
Kimileri tarafından çok beğenilen şarkıcı, kimilerinin de tepkisini çekiyor ve her yeni pozunda "Bu kim?" denmesine sebep oluyor.
Fakat tüm bunlar bir tarafa Sertab Erener'le ilgili çok daha önemli bir gelişme var biliyorsunuz! 2003'te ülkemize büyük bir gurur yaşatarak Eurovision'da birinciliği getiren Sertan Erener, bu sene de yarışmaya katılmayacak olmamıza rağmen İsveç'e konuk olarak çağırıldı.
Şimdilerde muhtemelen Malmö'ye varmış olan Sertab Erener, birkaç saat önce hem heyecanını hem de sitemini paylaştı.
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Önce Malmö yolcusu olduğunu duyurdu! 👇
Arından, 9 Mayıs'taki yarı finalde Everyway That I Can'in orijinal versiyonunu söyleyeceğinin bilgisini verdi 👇
Fakat bir de sitemi oldu. Uçakta kendine göre yiyecek hiçbir şey bulamayan Sertab Erener, havaalanı işletmesine sert çıktı... 👇
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