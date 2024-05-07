Nebahat Çehre'den Endişelendiren Haber: Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı!
Nebahat Çehre'den Endişelendiren Haber: Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı!
Kaynak: https://www.posta.com.tr/galeri/olanl...
Posta'nın haberine göre efsane dizi Aşk-ı Memnu'daki Firdevs Hanım karakteriyle hafızaya kazınan usta oyuncuNebahat Çehre'nin apar topar hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı. Detaylar 👇
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Yıllardır birçok başarılı projede yer almış fakat en çok ikonik dizi Aşk-ı Memnu'da canlandırdığı Firdevs Hanım karakteriyle hafızalarımıza kazınan Nebahat Çehre'den endişelendiren bir haber geldi.
Posta'nın haberine göre, usta oyunculuğunun yanında asaleti, zerafeti ve yıllar geçse de gram eksilmeyen güzelliğiyle öne çıkan Çehre'nin geçtiğimiz Cumartesi günü evinde rahatsızlandığı ve apar topar hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı.
79 yaşındaki efsanenin, bir operasyon geçirerek kalbine stent takıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Nebahat Çehre'nin menajeri Selçuk Kaya sosyal medya hesabından kendisinin son durumuna dair bir açıklama paylaştı, geçmiş olsun mesajları gecikmedi.
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