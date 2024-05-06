Fenerbahçe'nin Mağlubiyetine Yükselen Galatasaraylı Bartu Küçükçağlayan, Koyu FB'li Gökhan Özoğuz'a Taş Attı!
Fenerbahçe'nin Mağlubiyetine Yükselen Galatasaraylı Bartu Küçükçağlayan, Koyu FB'li Gökhan Özoğuz'a Taş Attı!
Fenerbahçe'nin mağlubiyetine yükselen koyu Galatasaraylı Bartu Küçükçağlayan, sosyal medya hesabından yaptığı kutlama paylaşımında koyu Fenerbahçeli Gökhan Özoğuz'a taş attı!
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Geçtiğimiz saatlerde Süper Lig’in 35. Haftasında deplasmanda Konyaspor'a konuk olan Fenerbahçe sahadan 0-0’lık beraberlikle ayrıldı.
Puanını 90'a çıkarmasına rağmen rakibi ve aynı zamanda da lider konumda olan Galatasaray'ın 6 puan gerisinde kalan Fenerbahçe, Fenerbahçelilerin içinde şampiyonluğa dair kalan umut kırıntılarını da yerle bir etti.
Matematiksel olarak hala bir şansı olsa da Konyaspor'la berabere biten maçın ardından şampiyonluğa ulaşması neredeyse imkansız hale gelen Fenerbahçe'nin mağlubiyeti Galatasaraylıları pek bir keyiflendirdi tabii.
Keyiften dört köşe olanlardan biri de koyu Galatasaraylı Bartu Küçükçağlayan oldu!
Fenerbahçe'nin mağlubiyetini 'Kehribar' şarkısıyla kutlayan Bartu Küçükçağlayan👇
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Taş da koyu Fenerbahçeli olduğu bilinen Gökhan Özoğuz'a attı. Küçükçağlayan, "Bu reels’ı @gokhanozoguz abime yollar mısınız? ister dm’den ister story’den tag’leyerek. müzik aşığı birisidir bi de koyu fenerbahçeliydi sanırım. 💛💛❤️❤️" mesajını paylaştı!
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