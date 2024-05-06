İrem Derici'nin "Adım S*kli Bayana Çıktı" Açıklamasını Çok Yanlış Anlayan Hülya Avşar'ın Gafı Olay Oldu!
İrem Derici'nin "Adım S*kli Bayana Çıktı" Açıklamasını Çok Yanlış Anlayan Hülya Avşar'ın Gafı Olay Oldu!
İrem Derici ve Hülya Avşar, yıllar sonra bir araya geldi. Bir Hülya Avşar Sohbeti'nde buluşan ikilinin arasında geçen konuşma da Avşar kızının gafı da sosyal medyaya damgasını vurdu!
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Olay kadın İrem Derici hayatımıza 2011'de O Ses Türkiye yarışmasına katıldığında girmişti hatırlarsanız...
Ve kendisine dönen dolayısıyla da yarışmaya dahil olmasına sebep olan tek isim Hülya Avşar olmuştu!
İrem Derici, yarışmada birinci olmadı fakat ilerleyen yıllar içerisinde Türk pop müziğinin kraliçelerinden biri haline geldi! E kendisini keşfeden de Hülya Avşar'dı desek yalan olmaz.
Zaman zaman bir araya gelen Hülya Avşar ve İrem Derici, bu sefer Avşar kızının uzun bir süredir devam ettiği YouTube programında buluştu!
Kahkahaların havada uçuştuğu bölüme damgasını ise İrem Derici'nin lakabını söylemesi üzerine Hülya Avşar'ın yaptığı gaf oldu! 😂
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Hülya Avşar, "Adım s*kli bayana çıktı zaten!" diyerek sosyal medya kullanıcılarının erkeksi tavırları ve dobralığı sebebiyle kendisine takılan lakaptan bahseden İrem Derici'yi çok yanlış anladı. 😂
Avşar kızı, "Onsuz duramıyorsun diye mi?" deyip hiç alakası olmadığı halde konuyu cinselliğe bağlayarak hem büyük gaf yaptı hem de büyük güldürdü!
İşte o anlar:
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