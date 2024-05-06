Şiddet İddiaları Sonrası Eşinin Cansız Bedenini Bulmuştu: Yeşim Erçetin'den 'Şaibeli Ölüm' İddialarına Cevap!

'Ölmeden hemen önce Müslüm Gürses'in 'Gidecek Bir Gün' şarkısını cepten attı. Aradım, açmadı. Koşarak gittim. Banyoda kanlar içindeydi. Boşanıyorduk ama çok sevmiştim. İçim yanıyor. Haplarla ayaktayım'