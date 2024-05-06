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Şiddet İddiaları Sonrası Eşinin Cansız Bedenini Bulmuştu: Yeşim Erçetin'den 'Şaibeli Ölüm' İddialarına Cevap!

Şiddet İddiaları Sonrası Eşinin Cansız Bedenini Bulmuştu: Yeşim Erçetin'den 'Şaibeli Ölüm' İddialarına Cevap!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
06.05.2024 - 17:14

Geçtiğimiz saatlerde 2022 yılında Amerika'da dünyaevine girdiği Fevzi Kardeseci'nin vefat haberini duyuran Yeşim Erçetin'in üç hafta önce canlı yayında dile getirdiği şiddet itirafı kafa karıştırdı. Yeşim Erçetin, 'şaibeli ölüm' iddialarına cevap verdi.

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Eski model ve şarkıcı Yeşim Erçetin, uzun bir süredir Amerika'da yaşasa da özel hayatı sebebiyle zaman zaman gündeme gelen isimlerden biri.

Eski model ve şarkıcı Yeşim Erçetin, uzun bir süredir Amerika'da yaşasa da özel hayatı sebebiyle zaman zaman gündeme gelen isimlerden biri.

Erçetin geçtiğimiz senenin başında, 2022 yılında Amerika'da dünyaevine girdiği Fevzi Kardeseci'yle Amerika'daki evine FBI tarafından baskın düzenlendiği iddiasıyla gündeme gelmişti.

Erçetin geçtiğimiz senenin başında, 2022 yılında Amerika'da dünyaevine girdiği Fevzi Kardeseci'yle Amerika'daki evine FBI tarafından baskın düzenlendiği iddiasıyla gündeme gelmişti.

Ardından, üç hafta önce Aramızda Kalmasın programının canlı yayınına bağlanarak eşinden şiddet gördüğünü, arkadaşının evine sığınmak zorunda kaldığını açıklamış, boşanma aşamasında olduklarını dile getirmişti.

Ardından, üç hafta önce Aramızda Kalmasın programının canlı yayınına bağlanarak eşinden şiddet gördüğünü, arkadaşının evine sığınmak zorunda kaldığını açıklamış, boşanma aşamasında olduklarını dile getirmişti.

Ayrıca Fevzi Kardeseci'nin arabadayken kafasını cama çarptığını iddia etmiş, şiddeti gösteren fotoğraflarını da göndermişti. 👇

Denk gelmişsinizdir, Yeşim Erçetin geçtiğimiz saatlerde eşi Fevzi Kardeseci'nin vefatını duyurdu. Habertürk tarafından Fevzi Kardeseci’nin duşta başını mermer zemine çarparak yaşamını yitirdiği, cansız bedenini Yeşim Erçetin bulduğu aktarıldı.

Denk gelmişsinizdir, Yeşim Erçetin geçtiğimiz saatlerde eşi Fevzi Kardeseci'nin vefatını duyurdu. Habertürk tarafından Fevzi Kardeseci’nin duşta başını mermer zemine çarparak yaşamını yitirdiği, cansız bedenini Yeşim Erçetin bulduğu aktarıldı.

Tüm detaylardan bu yazımızda bahsetmiştik:

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Fakat Yeşim Erçetin'in üç hafta önceki şiddet itirafı kafaları karıştırdı. Sosyal medyada hızla yayılan "şaibeli ölüm" iddialarına, birkaç saat önce Yeşim Erçetin'den cevap geldi.

Fakat Yeşim Erçetin'in üç hafta önceki şiddet itirafı kafaları karıştırdı. Sosyal medyada hızla yayılan "şaibeli ölüm" iddialarına, birkaç saat önce Yeşim Erçetin'den cevap geldi.

Müge Dağıstanlı'ya konuşan Yeşim Erçetin, "Şaibeli ölüm değil. Düşmeye bağlı, kafasına çarptığı, bu yüzden öldüğü bilgisini verdiler. En son Salı günü gördüm. Özür diledi, 'Lütfen geri dön' dedi. Dönmeyeceğimi söyledim." açıklamasında bulundu. Ve ekledi:

Müge Dağıstanlı'ya konuşan Yeşim Erçetin, "Şaibeli ölüm değil. Düşmeye bağlı, kafasına çarptığı, bu yüzden öldüğü bilgisini verdiler. En son Salı günü gördüm. Özür diledi, 'Lütfen geri dön' dedi. Dönmeyeceğimi söyledim." açıklamasında bulundu. Ve ekledi:

'Ölmeden hemen önce Müslüm Gürses'in 'Gidecek Bir Gün' şarkısını cepten attı. Aradım, açmadı. Koşarak gittim. Banyoda kanlar içindeydi. Boşanıyorduk ama çok sevmiştim. İçim yanıyor. Haplarla ayaktayım'

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