Şiddet Gördüğünü Söyleyip Boşanacağını Açıklamıştı: Eski Manken Yeşim Erçetin'in Eşi Banyoda Ölü Bulundu
Şiddet Gördüğünü Söyleyip Boşanacağını Açıklamıştı: Eski Manken Yeşim Erçetin'in Eşi Banyoda Ölü Bulundu
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İki yıl önce Amerika'nın Miami kentinde iş insanı Fevzi Kardeseci ile evlenen eski manken Yeşim Erçetin eşinin vefat haberini sosyal medya hesabından duyurdu.
Geçtiğimiz haftalarda TV 8 ekranlarında eşinden şiddet gördüğünü söyleyen Erçetin, 'Kafama vurdu, yüzümü cama çarptım. Sebep kumar. Arkadaşımın evine sığındım, boşanma davası açıyorum. Artık paylaşılabilecek bir olay. Zaten şiddettin her türlüsü olmamalı. Yaşadığım çok trajik bir hikâye. Evlendiğimden beri sorunlar yaşadık, üstesinden geldik. Çok severek evlendim. Talihsiz olaylar geldi arka arkaya' ifadelerini kullanmıştı.
Habertürk'ün aktardığı bilgiye göre, Fevzi Kardeseci’nin duşta başını mermer zemine çarparak yaşamını yitirdiği, cansız bedenini Yeşim Erçetin bulduğu aktarıldı.
Sosyal medya hesabından dün paylaşım yapan Erçetin eşinin vefat haberini duyurduğu paylaşımına 'Yeminimizi tuttuk iyi gün ve kötü günümüzde beraberdik. Canım kocam gidişin çok ani oldu. Işıklarda uyu… Taziye için arayanlara teşekkür ederim. Acım çok büyük...' notunu düştü.
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