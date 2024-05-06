Mardin'de Liseli Kız Öğrenci Silahla Okulu Bastı! Havaya Ateş Açtı
Mardin'de Liseli Kız Öğrenci Silahla Okulu Bastı! Havaya Ateş Açtı
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaşanan olay, 6 Mayıs 2024 tarihinde öğle saatlerinde Kızıltepe ilçe merkezindeki Kenan Kösen Lisesi önünde meydana geldi.
Devamsızlık ve disiplin cezaları nedeniyle bir süre önce okuldan atılan ismi henüz öğrenilemeyen lise son sınıf öğrencisi kız, elinde tabanca ile okulun önüne geldi.
Kapalı olan kapıdan içeri giremeyen öğrenci, belinden çıkardığı tabanca ile havaya birkaç el ateş etti.
Çevrede ve okulun içinde büyük panik yaşanırken, kız öğrenci kapıyı tekmelemeye başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis kız öğrenciyi gözaltına aldı.
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