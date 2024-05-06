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Panathinaikos'ta Fatih Terim Dönemi Bitiyor: Tazminat Bedeli Belli Oldu

Panathinaikos'ta Fatih Terim Dönemi Bitiyor: Tazminat Bedeli Belli Oldu

Fatih Terim
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
06.05.2024 - 11:15

Yunanistan Süper Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri oldukça azalan Panathinaikos'ta teknik direktör Fatih Terim'in tazminat bedeli belli oldu. 

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Yunanistan Süper Ligi ekibi Panathinaikos, Play-off'larda önce AEK'ya 3-0 ardından Aris'e 1-0 mağlup ve taraftar teknik direktör Fatih Terim'i ıslıklamıştı.

Yunanistan Süper Ligi ekibi Panathinaikos, Play-off'larda önce AEK'ya 3-0 ardından Aris'e 1-0 mağlup ve taraftar teknik direktör Fatih Terim'i ıslıklamıştı.

Panathinaikos, bu sonuçlarla birlikte 71 puanla 3. sıraya gerilerken, zirvenin 4 puan gerisine düştü ve şampiyonluk şansı oldukça azaldı.

Yunan basınından Sportdog'un haberine göre, Yunan temsilcisinin Fatih Terim ile yolları ayırma kararı alırsa 1 milyon 100 bin euro tazminat ödeyecek.

Yunan basınından Sportdog'un haberine göre, Yunan temsilcisinin Fatih Terim ile yolları ayırma kararı alırsa 1 milyon 100 bin euro tazminat ödeyecek.

Haberde ayrıca gelecek sezon Fatih Terim'in yerine yeni teknik direktör arayışlarının da başladığı ifade edildi.

Haberde ayrıca gelecek sezon Fatih Terim'in yerine yeni teknik direktör arayışlarının da başladığı ifade edildi.

Bu sezon Panathinaikos ile 25 resmi maça çıkan Fatih Terim, 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet almıştı.

Bu sezon Panathinaikos ile 25 resmi maça çıkan Fatih Terim, 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet almıştı.

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