Panathinaikos'ta Fatih Terim Dönemi Bitiyor: Tazminat Bedeli Belli Oldu
Panathinaikos'ta Fatih Terim Dönemi Bitiyor: Tazminat Bedeli Belli Oldu
Yunanistan Süper Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri oldukça azalan Panathinaikos'ta teknik direktör Fatih Terim'in tazminat bedeli belli oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yunanistan Süper Ligi ekibi Panathinaikos, Play-off'larda önce AEK'ya 3-0 ardından Aris'e 1-0 mağlup ve taraftar teknik direktör Fatih Terim'i ıslıklamıştı.
Yunan basınından Sportdog'un haberine göre, Yunan temsilcisinin Fatih Terim ile yolları ayırma kararı alırsa 1 milyon 100 bin euro tazminat ödeyecek.
Haberde ayrıca gelecek sezon Fatih Terim'in yerine yeni teknik direktör arayışlarının da başladığı ifade edildi.
Bu sezon Panathinaikos ile 25 resmi maça çıkan Fatih Terim, 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet almıştı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın