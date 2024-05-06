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Abdulkadir Selvi'den Bir Osman Kavala Yazısı Daha: Milliyetçilere Çıkıştı!

Abdulkadir Selvi'den Bir Osman Kavala Yazısı Daha: Milliyetçilere Çıkıştı!

Osman Kavala Abdulkadir Selvi
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
06.05.2024 - 10:12

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, büyük ses getiren ilk Osman Kavala yazısının ardından ikinciyi patlattı. Selvi bu kez ilk yazı sonrası kendisini hedef tahtasına koyan milliyetçilere yüklendi. 

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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'nin "Kavala ve Gezi dosyasında yeni gelişme var; benzer gelişmede Ergenekon sanıkları tahliye edilmişti" yazısı büyük bir tartışmanın fitilini ateşlemişti.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'nin "Kavala ve Gezi dosyasında yeni gelişme var; benzer gelişmede Ergenekon sanıkları tahliye edilmişti" yazısı büyük bir tartışmanın fitilini ateşlemişti.

“Osman Kavala’nın hapiste tutulmasının, Gezicilerin yıllarca hapis yatacak olmasının Türkiye’ye ne yararı var?” diye soran Selvi'ye MHP'den de tepki gelmişti.

“Osman Kavala’nın hapiste tutulmasının, Gezicilerin yıllarca hapis yatacak olmasının Türkiye’ye ne yararı var?” diye soran Selvi'ye MHP'den de tepki gelmişti.

MHP Sosyal Medya Sorumlusu Hüseyin Özkan, ‘Kılıç artığı’ ifadesini kullanmış ve bu söylem tepki çekmişti.

Kendisine yönelik eleştirilere bugünkü yazısında yanıt veren Selvi, Ankara milletvekili Tuğrul Türkeş'in sözlerine atıfta bulunarak "Siz Türk milliyetçiliğinin lideri Alparslan Türkeş’in oğlu olan Tuğrul Türkeş’ten daha çok mu milliyetçisiniz?" dedi.

Kendisine yönelik eleştirilere bugünkü yazısında yanıt veren Selvi, Ankara milletvekili Tuğrul Türkeş'in sözlerine atıfta bulunarak "Siz Türk milliyetçiliğinin lideri Alparslan Türkeş’in oğlu olan Tuğrul Türkeş’ten daha çok mu milliyetçisiniz?" dedi.

Kaynak

Selvi şöyle devam etti: "Erdoğan ile Özgür Özel’in inşa etmeye çalıştığı diyalog zemininin Türkiye’nin lehine olduğuna inanıyorum. Osman Kavala başta olmak üzere Gezi mahkûmlarının yeniden yargılanmasının Türkiye’deki iklimi ve dışarıdaki görünümümüzü olumlu etkileyeceğini görüyorum."

Selvi şöyle devam etti: "Erdoğan ile Özgür Özel’in inşa etmeye çalıştığı diyalog zemininin Türkiye’nin lehine olduğuna inanıyorum. Osman Kavala başta olmak üzere Gezi mahkûmlarının yeniden yargılanmasının Türkiye’deki iklimi ve dışarıdaki görünümümüzü olumlu etkileyeceğini görüyorum."

İş insanı Osman Kavala'ya Gezi Davası'nda 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti.  

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Türkiye’nin Soros’u’ dediği Kavala ekim 2017'den beri hapiste. 

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