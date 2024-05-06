Abdulkadir Selvi'den Bir Osman Kavala Yazısı Daha: Milliyetçilere Çıkıştı!
Abdulkadir Selvi'den Bir Osman Kavala Yazısı Daha: Milliyetçilere Çıkıştı!
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, büyük ses getiren ilk Osman Kavala yazısının ardından ikinciyi patlattı. Selvi bu kez ilk yazı sonrası kendisini hedef tahtasına koyan milliyetçilere yüklendi.
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'nin "Kavala ve Gezi dosyasında yeni gelişme var; benzer gelişmede Ergenekon sanıkları tahliye edilmişti" yazısı büyük bir tartışmanın fitilini ateşlemişti.
“Osman Kavala’nın hapiste tutulmasının, Gezicilerin yıllarca hapis yatacak olmasının Türkiye’ye ne yararı var?” diye soran Selvi'ye MHP'den de tepki gelmişti.
Kendisine yönelik eleştirilere bugünkü yazısında yanıt veren Selvi, Ankara milletvekili Tuğrul Türkeş'in sözlerine atıfta bulunarak "Siz Türk milliyetçiliğinin lideri Alparslan Türkeş’in oğlu olan Tuğrul Türkeş’ten daha çok mu milliyetçisiniz?" dedi.
Selvi şöyle devam etti: "Erdoğan ile Özgür Özel’in inşa etmeye çalıştığı diyalog zemininin Türkiye’nin lehine olduğuna inanıyorum. Osman Kavala başta olmak üzere Gezi mahkûmlarının yeniden yargılanmasının Türkiye’deki iklimi ve dışarıdaki görünümümüzü olumlu etkileyeceğini görüyorum."
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