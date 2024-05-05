Türkiye Aylarca Bu Davayı Konuşmuştu: 6 Yaşında Evlendirme Davası'nda Kritik Gün!

H.K.G şikayetinde, Kadir İstekli’nin kendisine cinsel ilişkiyi oyun olarak gösterdiğini ve yıllarca tecavüzde bulunduğunu belirtmiş ve ardından yaşı tutuktan sonra nikah yapıldığını dilekçesine eklemişti.

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