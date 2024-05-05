Türkiye Aylarca Bu Davayı Konuşmuştu: 6 Yaşında Evlendirme Davası'nda Kritik Gün!
Türkiye Aylarca Bu Davayı Konuşmuştu: 6 Yaşında Evlendirme Davası'nda Kritik Gün!
6 Yaşında Evlendirme Davası'nda İstinaf Mahkemesi'nin cezayı az bularak bozması nedeniyle sanıklar, yarın hakim yeniden hakim karşısına çıkacak.
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Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.’nin, babasının izniyle 6 yaşından itibaren cinsel istismara maruz kalmasına ilişkin davada cezalar daha önce belli olmuştu.
Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi 23 Ekim 2023'te tutuklu sanık Kadir İstekli'yi 30 yıl, baba Yusuf Ziya Gümüşel'i 20 yıl ve anne Fatma Gümüşel'i ise 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırmıştı.
İstinaf Mahkemesi ise sanıklara verilen cezanın arttırılması gerektiğini belirterek kararı bozmuştu. Yıllarca süren cinsel istismara ilişkin davada sanıklar yarın yeniden yargılanmaya başlanacak.
BirGün gazetesi yazarı Timur Soykan'ın 3 Aralık 2022’de yayımladığı haberle Türkiye’nin gündemine giren dava büyük tepkilere neden olmuştu.
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