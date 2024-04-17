Abdulkadir Selvi'den Bomba Etkisi Yaratan 'AK Parti’de Reform' Yazısı: Osman Kavala ve Gezi'yi İşaret Etti!
Abdulkadir Selvi'den Bomba Etkisi Yaratan 'AK Parti’de Reform' Yazısı: Osman Kavala ve Gezi'yi İşaret Etti!
İktidara yakın Hürriyet gazetesinin köşe yazarı Abdulkadir Selvi'den gündem olan bir 'AK Parti'de reform' yazısı geldi.
Selvi, “Osman Kavala’nın hapiste tutulmasının, Gezicilerin yıllarca hapis yatacak olmasının Türkiye’ye ne yararı var? AK Parti’ye ne fayda sağlıyor” ifadelerini kullandı.
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Türkiye'de belediye seçimleriyle yıllar sonra bir ilk gerçekleşmişti. Türkiye haritası büyük oranda kırmızıya dönerken, AK Parti birinci parti konumunu CHP'ye kaptırmıştı.
Seçim sonuçlarının ardından gözlerin çevrildiği Erdoğan ise Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında ‘özeleştiri’ ve değişim sinyali vermişti.
Hürriyet Gazetesi'nin köşe yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü köşe yazısında oldukça dikkat çeken ifadeler kullandı. Erdoğan’ın ‘seçim yenilgilerini seçim zaferlerine dönüştürmeyi başaran bir lider’ olduğunu söyleyen Selvi şu ifadeleri kullandı: 👇
"Osman Kavala’nın hapiste tutulmasının, Gezicilerin yıllarca hapis yatacak olmasının Türkiye’ye ne yararı var? AK Parti’ye ne fayda sağlıyor? Artık iklimin değişmesi ve baharın gelmesi gerekiyor. Yeniden reformcu kimliğine dönmüş bir AK Parti ve Avrupa Birliği hedefine yürüyen bir Türkiye. Görün o zaman ekonomi nasıl coşar. AK Parti’yi, AK Parti yapan bu oldu. Formül net; ekonomiyi büyüt, özgürlükleri genişlet.”
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