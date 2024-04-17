Abdulkadir Selvi'den Bomba Etkisi Yaratan 'AK Parti’de Reform' Yazısı: Osman Kavala ve Gezi'yi İşaret Etti!

İktidara yakın Hürriyet gazetesinin köşe yazarı Abdulkadir Selvi'den gündem olan bir 'AK Parti'de reform' yazısı geldi.

Selvi, “Osman Kavala’nın hapiste tutulmasının, Gezicilerin yıllarca hapis yatacak olmasının Türkiye’ye ne yararı var? AK Parti’ye ne fayda sağlıyor” ifadelerini kullandı.