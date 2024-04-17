Sigarasız Nesil: İngiltere'de 2009'dan Sonra Doğan Gençlere Sigara Satışı Yasaklandı
Sigarasız Nesil: İngiltere'de 2009'dan Sonra Doğan Gençlere Sigara Satışı Yasaklandı
İçeriğin Devamı Aşağıda
İngiltere'de 1 Ocak 2009’dan sonra doğanlara sigara satışı yasaklandı. Dün akşam onaylanan yasa ile bu yıl 15 yaşına giren çocuklar, hayatları boyunca sigara alamayacak.
Avam Kamarası'nda yasa tasarısı 383 milletvekilinin onayıyla geçti, 67 milletvekili yasaya karşı çıktı.
Ancak yasa sigara içmeyi değil, sigara ürünlerinin satışını yasaklıyor. Yürürlüğe gireceği tarih ise 2027.
Sağlık Bakanı Victoria Atkins, yasa ile binlerce hayat kurtarılacağı gibi İngiltere’deki sağlık sistem üzerindeki baskının da azalacağını savundu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda