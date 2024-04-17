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Sigarasız Nesil: İngiltere'de 2009'dan Sonra Doğan Gençlere Sigara Satışı Yasaklandı

Sigarasız Nesil: İngiltere'de 2009'dan Sonra Doğan Gençlere Sigara Satışı Yasaklandı

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
17.04.2024 - 09:34

İngiltere, 1 Ocak 2009'dan sonra doğanlara sigara satışını yasakladı. İngiltere 2027'de yürürlüğe girecek bu yasa ile sigarasız bir nesil ortaya çıkarmak istiyor. 

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İngiltere'de 1 Ocak 2009’dan sonra doğanlara sigara satışı yasaklandı. Dün akşam onaylanan yasa ile bu yıl 15 yaşına giren çocuklar, hayatları boyunca sigara alamayacak.

İngiltere'de 1 Ocak 2009’dan sonra doğanlara sigara satışı yasaklandı. Dün akşam onaylanan yasa ile bu yıl 15 yaşına giren çocuklar, hayatları boyunca sigara alamayacak.

Avam Kamarası'nda yasa tasarısı 383 milletvekilinin onayıyla geçti, 67 milletvekili yasaya karşı çıktı.

Avam Kamarası'nda yasa tasarısı 383 milletvekilinin onayıyla geçti, 67 milletvekili yasaya karşı çıktı.

Yasa aynı zamanda iktidardaki Muhafazakar Parti içindede çatlak yarattı ve bazı vekiller farklı görüşte oy kullandı.

Ancak yasa sigara içmeyi değil, sigara ürünlerinin satışını yasaklıyor. Yürürlüğe gireceği tarih ise 2027.

Ancak yasa sigara içmeyi değil, sigara ürünlerinin satışını yasaklıyor. Yürürlüğe gireceği tarih ise 2027.

Sağlık Bakanı Victoria Atkins, yasa ile binlerce hayat kurtarılacağı gibi İngiltere’deki sağlık sistem üzerindeki baskının da azalacağını savundu.

Sağlık Bakanı Victoria Atkins, yasa ile binlerce hayat kurtarılacağı gibi İngiltere’deki sağlık sistem üzerindeki baskının da azalacağını savundu.

Tütün kullanımı, İngiltere’de önlenebilir ölüm sebepleri arasında en başta yer alıyordu. 

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlarda kapsamlıca tartışalım 👇

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