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AK Partili Hamdi Çamlı'dan Ahmet Hakan'a Sert Sözler: "Elimizde Büyüyen Gevşek"

AK Partili Hamdi Çamlı'dan Ahmet Hakan'a Sert Sözler: "Elimizde Büyüyen Gevşek"

Ahmet Hakan Ahmet Hamdi Çamlı
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
16.04.2024 - 13:48

AK Partili Ahmet Hamdi Çamlı, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ı 'Elimizde büyüyen gevşek, Aydın Doğan'ın miçosu, terbiyesiz. Sen kiralıksın' sözleriyle hedef aldı. 

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26. ve 27 dönem AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, dün hükümete yakın Akit TV'de bir programa konuk oldu.

26. ve 27 dönem AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, dün hükümete yakın Akit TV'de bir programa konuk oldu.

Bu arada ek bilgi olarak yazmadan geçmeyelim; Meclis’te 2017’de “@yelizadeley” kullanıcı adıyla bir Twitter hesabından genel kurul salonundan yayın yapılıyordu. 

Bu sırada yayının ön kameraya geçmesiyle hesabın Ahmet Hamdi Çamlı'ya ait olduğu ortaya çıkmıştı. 

Çamlı'ya o gün bugündür bir 'Yeliz' göndermesi yapılıyor. Neyse konuya dönelim 👇

Seçim sonuçlarını değerlendiren Ahmet Hamdi Çamlı, gazeteci Ahmet Hakan'ı çok sert sözlerle hedef aldı.

Seçim sonuçlarını değerlendiren Ahmet Hamdi Çamlı, gazeteci Ahmet Hakan'ı çok sert sözlerle hedef aldı.

Çamlı, Ahmet Hakan için “Elimizde büyüyen gevşek, Aydın Doğan'ın miçosu, terbiyesiz. Sen kiralıksın. Ben çıkarttım seni" ifadelerini kullandı.

Çamlı, Ahmet Hakan için “Elimizde büyüyen gevşek, Aydın Doğan'ın miçosu, terbiyesiz. Sen kiralıksın. Ben çıkarttım seni" ifadelerini kullandı.

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İşte o anlar 👇

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