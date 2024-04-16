AK Partili Hamdi Çamlı'dan Ahmet Hakan'a Sert Sözler: "Elimizde Büyüyen Gevşek"
AK Partili Hamdi Çamlı'dan Ahmet Hakan'a Sert Sözler: "Elimizde Büyüyen Gevşek"
AK Partili Ahmet Hamdi Çamlı, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ı 'Elimizde büyüyen gevşek, Aydın Doğan'ın miçosu, terbiyesiz. Sen kiralıksın' sözleriyle hedef aldı.
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26. ve 27 dönem AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, dün hükümete yakın Akit TV'de bir programa konuk oldu.
Seçim sonuçlarını değerlendiren Ahmet Hamdi Çamlı, gazeteci Ahmet Hakan'ı çok sert sözlerle hedef aldı.
Çamlı, Ahmet Hakan için “Elimizde büyüyen gevşek, Aydın Doğan'ın miçosu, terbiyesiz. Sen kiralıksın. Ben çıkarttım seni" ifadelerini kullandı.
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