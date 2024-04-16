"MHP Eridi" Eleştirilerine Yanıt: Devlet Bahçeli, Kendi Matematiğinden Oy Oranlarını Açıkladı

'MHP, 30 büyükşehrin 28'inde Cumhur İttifakı'nın adayını desteklemiştir. Sadece Manisa ve Mersin'de kendi adaylarımızla seçime girdik.

51 ilin 22'sinde MHP ile AK Parti seçime ayrı ayrı, 29 il merkezinde de iş birliği halinde katılmıştır.'