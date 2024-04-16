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"MHP Eridi" Eleştirilerine Yanıt: Devlet Bahçeli, Kendi Matematiğinden Oy Oranlarını Açıkladı

"MHP Eridi" Eleştirilerine Yanıt: Devlet Bahçeli, Kendi Matematiğinden Oy Oranlarını Açıkladı

Devlet Bahçeli MHP
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
16.04.2024 - 12:48

Devlet Bahçeli, yerel seçimlerde partisinin aldığı oy oranlarına ilişkin konuşanlara dair, 'Partimizin oy oranının düştüğünü, eridiğimizi utanmadan sıkılmadan yazanlar, söyleyenler ulu orta atıp tutanlar oldu' ifadelerini kullandı. Bahçeli, 51 il kapsamını alan il genel meclis seçimlerinde, MHP'nin oy oranı yüzde 16,62 olduğunu söyledi. 

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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis'teki grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis'teki grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Partisinin oy oranını eleştirenlere cevap veren Bahçeli şu ifadeleri kullandı: 👇

Partisinin oy oranını eleştirenlere cevap veren Bahçeli şu ifadeleri kullandı: 👇

'MHP, 30 büyükşehrin 28'inde Cumhur İttifakı'nın adayını desteklemiştir. Sadece Manisa ve Mersin'de kendi adaylarımızla seçime girdik. 

51 ilin 22'sinde MHP ile AK Parti seçime ayrı ayrı, 29 il merkezinde de iş birliği halinde katılmıştır.'

"Yerel seçimlerde parti oylarının doğru ve sağlıklı anlaşılması için il genel meclisi seçim sonuçlarına bakmak kaçınılmaz bir mecburiyettir."

"Yerel seçimlerde parti oylarının doğru ve sağlıklı anlaşılması için il genel meclisi seçim sonuçlarına bakmak kaçınılmaz bir mecburiyettir."

"51 il kapsamını alan il genel meclis seçimlerinde MHP oy oranı yüzde 16,62'dir. Televizyon bülbülü olan profesöre sesleniyorum; hani nerede azalan seçmen desteğimiz."

"51 il kapsamını alan il genel meclis seçimlerinde MHP oy oranı yüzde 16,62'dir. Televizyon bülbülü olan profesöre sesleniyorum; hani nerede azalan seçmen desteğimiz."

Belediye başkanlığı seçimi Türkiye geneli oy oranına bakıldığında MHP'nin oyu yüzde 4,99 seviyesinde. 

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