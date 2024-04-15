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ODTÜ'lü Profesörün Canlı Yayında 'Torpil' İsyanı: "Çocuk Sınavı Kazanıyor, Almıyorlar"

ODTÜ'lü Profesörün Canlı Yayında 'Torpil' İsyanı: "Çocuk Sınavı Kazanıyor, Almıyorlar"

ODTÜ Torpil
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
15.04.2024 - 12:44

ODTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Bağcı, devlet kadrolarındaki torpil ve adam kayırmacılığına canlı yayında isyan etti. 

Prof. Dr. Hüseyin Bağcı: “ODTÜ Uluslararası İlişkiler mezunlarının yüzde 70'i yurt dışında. Benim öğrencilerim Dışişleri sınavını kazanıyor, almıyorlar, hak yiyorlar. Bizim yüzlerce öğrencimiz bu ülkeye küserek gitti” ifadelerini kullandı. 

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Devlet kadrolarındaki torpil ve adam kayırmacılığı iddiaları, son dönemde Türkiye'nin en büyük kanayan yaralarından biri.

Devlet kadrolarındaki torpil ve adam kayırmacılığı iddiaları, son dönemde Türkiye'nin en büyük kanayan yaralarından biri.

Gün geçmiyor ki üniversitelerde, devlet televizyonunda, kamu kurumlarındaki bir iş orda çalışan müdürün bir akrabasına veya tanıdığına verilmesin.

Hal böyle olunca üniversiteden mezun olan nice güzel beyinlerimiz, ülkemizin geleceği olan gençler umudu başka ülkelerde arar oldu.

Hal böyle olunca üniversiteden mezun olan nice güzel beyinlerimiz, ülkemizin geleceği olan gençler umudu başka ülkelerde arar oldu.

Kanayan yaraya ODTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Bağcı Sözcü TV ekranlarında öyle bir parmak bastı ki, video bir anda sosyal medyada gündem oldu.

Kanayan yaraya ODTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Bağcı Sözcü TV ekranlarında öyle bir parmak bastı ki, video bir anda sosyal medyada gündem oldu.

Prof. Dr. Hüseyin Bağcı, “ODTÜ Uluslararası İlişkiler mezunlarının yüzde 70'i yurt dışında. Benim öğrencilerim Dışişleri sınavını kazanıyor, almıyorlar, hak yiyorlar. Bizim yüzlerce öğrencimiz bu ülkeye küserek gitti” ifadelerini kullandı. 

Buyrun o anlara bi bakıyoruz ardından da sosyal medyadaki yangına şöyle bir göz atıyoruz 👇

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