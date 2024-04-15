Rahmi Koç Küba Gecelerinde: Dansı Sosyal Medyada Gündem Oldu
Rahmi Koç Küba Gecelerinde: Dansı Sosyal Medyada Gündem Oldu
Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç'un bayram öncesi Miami’de yapılan Küba gecesinde eğlendiği anlar sosyal medyada gündem oldu.
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Türkiye'nin sayılı zenginlerinden Rahmi Koç, akşam yemeği ve eğlence için katıldığı Küba gecesi renkli anlara sahne oldu. Kübalı şarkıcıyla marakas ile eşlik eden Koç, şarkı söylemeyi de ihmal etmedi.
Koç’un doyasıya eğlendiği anlar cep telefonu kamerasıyla böyle görüntülendi 👇
Rahmi Bey'in dansı sosyal medya kullanıcılarının da oldukça ilgisini çekmiş gözüküyor 👇
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