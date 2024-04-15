Denetimli Serbestlikte Yeni Dönem: Karakola İmza Devri Bitiyor, Telefondan İzlenecekler!
Denetimli Serbestlikte Yeni Dönem: Karakola İmza Devri Bitiyor, Telefondan İzlenecekler!
Adalet Bakanlığı bir süredir üzerinde çalışılan Biyometrik İmza Yöntemi ile Takip Sistemi'nde (BİOSİS) sona yaklaştı. Denetimli serbestlik kapsamında artık karakola imza verilmeyeceği bunun yerine kişilerin telefonları üzerinden takip edileceği belirtiliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Sabah Gazetesi'nin aktardığına göre, denetimli serbestlik kapsamındaki 300 bin kişinin takibi BİOSİS ile yapılacak.
Yükümlülerin rızaları alınarak, kendilerine ait elektronik cihazlarına sistem kurulacak. Biyometrik doğrulama yöntemleri ve GPS özellikleri kullanılarak takip yapılacak.
Denetimli serbestlik kapsamında halen 300 bin civarında yükümlü bulunmasına karşın elektronik izleme kapasitesi sadece 3 bin kişi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda