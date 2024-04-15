Denetimli Serbestlikte Yeni Dönem: Karakola İmza Devri Bitiyor, Telefondan İzlenecekler!

Elektronik izleme kapsamında ise halen 4 alanda ünite kullanımı var.

Bunlar, konutun terk edilmemesi, belirlenen yerlere gitmek veya belirli alanların terk edilmesinin engellenmesi, alkol kullanımı ve mağdur koruma üniteleri olarak sıralanıyor.

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