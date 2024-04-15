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Denetimli Serbestlikte Yeni Dönem: Karakola İmza Devri Bitiyor, Telefondan İzlenecekler!

Denetimli Serbestlikte Yeni Dönem: Karakola İmza Devri Bitiyor, Telefondan İzlenecekler!

Denetimli Serbestlik Karakola İmza
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
15.04.2024 - 08:38

Adalet Bakanlığı bir süredir üzerinde çalışılan Biyometrik İmza Yöntemi ile Takip Sistemi'nde (BİOSİS) sona yaklaştı. Denetimli serbestlik kapsamında artık karakola imza verilmeyeceği bunun yerine kişilerin telefonları üzerinden takip edileceği belirtiliyor. 

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Sabah Gazetesi'nin aktardığına göre, denetimli serbestlik kapsamındaki 300 bin kişinin takibi BİOSİS ile yapılacak.

Sabah Gazetesi'nin aktardığına göre, denetimli serbestlik kapsamındaki 300 bin kişinin takibi BİOSİS ile yapılacak.

Kaynak

Yükümlülerin rızaları alınarak, kendilerine ait elektronik cihazlarına sistem kurulacak. Biyometrik doğrulama yöntemleri ve GPS özellikleri kullanılarak takip yapılacak.

Yükümlülerin rızaları alınarak, kendilerine ait elektronik cihazlarına sistem kurulacak. Biyometrik doğrulama yöntemleri ve GPS özellikleri kullanılarak takip yapılacak.

Denetimli serbestlik kapsamında halen 300 bin civarında yükümlü bulunmasına karşın elektronik izleme kapasitesi sadece 3 bin kişi.

Denetimli serbestlik kapsamında halen 300 bin civarında yükümlü bulunmasına karşın elektronik izleme kapasitesi sadece 3 bin kişi.

Elektronik izleme kapsamında ise halen 4 alanda ünite kullanımı var.

Bunlar, konutun terk edilmemesi, belirlenen yerlere gitmek veya belirli alanların terk edilmesinin engellenmesi, alkol kullanımı ve mağdur koruma üniteleri olarak sıralanıyor. 

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇

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