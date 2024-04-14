Menünün Fotoğrafı Geldi: AK Partili Şebnem Bursalı'nın Yediği Istakozun Fiyatı Ortaya Çıktı!
Menünün Fotoğrafı Geldi: AK Partili Şebnem Bursalı'nın Yediği Istakozun Fiyatı Ortaya Çıktı!
AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'nın Monaco'da yat kulübünde yediği ve tüm Türkiye'nin gündemi haline gelen ıstakozun fiyatı ortaya çıktı. Gazeteci İsmail Saymaz'ın aktardığına göre ıstakozun 250 gramı 2100 lira.
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Efendim ülkece yine ilginç bir gündemle karşı karşıyayız. Türkiye olarak şu anlık ana gündemimiz AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'nın Monaco'da yediği ıstakozun fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşması.
Söz konusu fotoğrafa muhalefet kadar AK Parti içinden de tepki var. Son olarak bugün AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci, Bursalı'nın paylaşımına sert tepki göstererek "Herkes kendine gelsin! Ya da bu partiden defolup gitsin! Yeter!" dedi.
Gel gelelim büyük tartışma yaratan ıstakozun fiyatı da ortaya çıktı. Gazeteci İsmail Saymaz'ın aktardığına göre, AK Partili Şebnem Bursalı'nın Monaco'da yediği, ıstakozun menü fiyatı 250 gram olarak 60 euro.
İsmail Saymaz paylaşımında ayrıca söz konusu fiyatın Bodrum ve Çeşme'deki bir balıkçıdan daha ucuz olduğuna vurgu yapıp, "Bu bile AK Parti’nin neden kaybettiğini gösteriyor" diye ekledi 👇
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