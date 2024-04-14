Menünün Fotoğrafı Geldi: AK Partili Şebnem Bursalı'nın Yediği Istakozun Fiyatı Ortaya Çıktı!

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'nın Monaco'da yat kulübünde yediği ve tüm Türkiye'nin gündemi haline gelen ıstakozun fiyatı ortaya çıktı. Gazeteci İsmail Saymaz'ın aktardığına göre ıstakozun 250 gramı 2100 lira.