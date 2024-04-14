Görüş Bildir
Haberler
Gündem
AK Parti'de Istakoz Krizi: Mücahit Birinci'den Şebnem Bursalı'ya Çok Sert Sözler!

AK Parti'de Istakoz Krizi: Mücahit Birinci'den Şebnem Bursalı'ya Çok Sert Sözler!

Şebnem Bursalı Istakoz Mücahit Birinci
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
14.04.2024 - 13:30

AK Parti MKYK Üyesi Mücahit BirinciAK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'nın Monaco'da yediği ıstakozun fotoğrafını sosyal medyada paylaşmasına ateş püskürdü. Mücahit Birinci, 'Siz burayı babanızın çiftliği zannediyorsunuz... Partimizden defolup gidin kardeşim' ifadelerini kullandı. 

İçeriğin Devamı Aşağıda

AK Parti'de 'ıstakoz krizi' son sürat devam ediyor. AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'nın Monaco'da yediği ıstakozun fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşması sonrası partide deyim yerindeyse yer yerinden oynadı.

AK Parti'de 'ıstakoz krizi' son sürat devam ediyor. AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'nın Monaco'da yediği ıstakozun fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşması sonrası partide deyim yerindeyse yer yerinden oynadı.

Eleştiri yağmuru devam ederken AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci'den de oldukça sert bir çıkış geldi. Birinci, Bursalı'nın paylaşımına sert tepki göstererek "Herkes kendine gelsin! Ya da bu partiden defolup gitsin! Yeter!" dedi.

Eleştiri yağmuru devam ederken AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci'den de oldukça sert bir çıkış geldi. Birinci, Bursalı'nın paylaşımına sert tepki göstererek "Herkes kendine gelsin! Ya da bu partiden defolup gitsin! Yeter!" dedi.

Kaynak

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Birinci, şu ifadeleri kullandı: 👇

"Milletimiz geçim sıkıntısındayken, millet çareler ararken, devletimiz dişini tırnağına takmış ekonomiyi düzeltmeye çalışırken, siz gidip Monaco'da ISTAKOZ yiyemezsiniz, hadi yediniz bunu paylaşamazsınız!"

"Milletimiz geçim sıkıntısındayken, millet çareler ararken, devletimiz dişini tırnağına takmış ekonomiyi düzeltmeye çalışırken, siz gidip Monaco'da ISTAKOZ yiyemezsiniz, hadi yediniz bunu paylaşamazsınız!"

'O ki paylaştınız, o zaman bu partiden istifa edeceksiniz. Sizin bu tavrınıza, bu ruh halinize hangi parti uygunsa, oraya gideceksiniz!

Yer sofralarında kurulmuş, emekle, darbeler, bin bir badireler atlatmış bu partide siz ve sizin gibilere yer yok.'

"Siz burayı babanızın çiftliği zannediyorsunuz, lakin burası halkın bağrından kopmuş, bu milletin öz evladı Recep Tayyip Erdoğan’ın partisidir kardeşim!"

"Siz burayı babanızın çiftliği zannediyorsunuz, lakin burası halkın bağrından kopmuş, bu milletin öz evladı Recep Tayyip Erdoğan’ın partisidir kardeşim!"

Burada artık bu tavırda olanlara yer yok!

Biz, size rağmen, sizin gibileri tek tek ayıklayana kadar, ölene kadar Reisimize sahip çıkacağız.

Siz, bizim tane tane topladıklarımızı, kamyonu devirerek dökmeye çalışsanız da biz, yılmadan, sizlerden ve sizin gibilerden partimizin izzetini koruyacağız.

Uzun uzun yazardım, sabaha kadar yazardım, ama o fotoğraf, inanın bana, bu kadar yazmayı bile hak etmiyor.

Aslında tek cümle yeter:

'Partimizden defolup gidin kardeşim' konu bu kadar basit.' 

Mücahit Birinci'nin paylaşımı 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?