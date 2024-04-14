AK Parti'de Istakoz Krizi: Mücahit Birinci'den Şebnem Bursalı'ya Çok Sert Sözler!

'O ki paylaştınız, o zaman bu partiden istifa edeceksiniz. Sizin bu tavrınıza, bu ruh halinize hangi parti uygunsa, oraya gideceksiniz!

Yer sofralarında kurulmuş, emekle, darbeler, bin bir badireler atlatmış bu partide siz ve sizin gibilere yer yok.'