AK Parti'de Istakoz Krizi: Mücahit Birinci'den Şebnem Bursalı'ya Çok Sert Sözler!
AK Parti'de Istakoz Krizi: Mücahit Birinci'den Şebnem Bursalı'ya Çok Sert Sözler!
AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci, AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'nın Monaco'da yediği ıstakozun fotoğrafını sosyal medyada paylaşmasına ateş püskürdü. Mücahit Birinci, 'Siz burayı babanızın çiftliği zannediyorsunuz... Partimizden defolup gidin kardeşim' ifadelerini kullandı.
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AK Parti'de 'ıstakoz krizi' son sürat devam ediyor. AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'nın Monaco'da yediği ıstakozun fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşması sonrası partide deyim yerindeyse yer yerinden oynadı.
Eleştiri yağmuru devam ederken AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci'den de oldukça sert bir çıkış geldi. Birinci, Bursalı'nın paylaşımına sert tepki göstererek "Herkes kendine gelsin! Ya da bu partiden defolup gitsin! Yeter!" dedi.
"Milletimiz geçim sıkıntısındayken, millet çareler ararken, devletimiz dişini tırnağına takmış ekonomiyi düzeltmeye çalışırken, siz gidip Monaco'da ISTAKOZ yiyemezsiniz, hadi yediniz bunu paylaşamazsınız!"
"Siz burayı babanızın çiftliği zannediyorsunuz, lakin burası halkın bağrından kopmuş, bu milletin öz evladı Recep Tayyip Erdoğan’ın partisidir kardeşim!"
Mücahit Birinci'nin paylaşımı 👇
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