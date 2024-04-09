Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Kemal Kılıçdaroğlu, Uğur Dündar'a Çok Sert Çıkıştı: "Makosenlerimi Tekrar Giyerim, Hesap Sorarım"

Kemal Kılıçdaroğlu, Uğur Dündar'a Çok Sert Çıkıştı: "Makosenlerimi Tekrar Giyerim, Hesap Sorarım"

Kemal Kılıçdaroğlu Uğur Dündar
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
09.04.2024 - 17:00

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci Uğur Dündar’ın cumhurbaşkanlığı seçimini kaybettirdiği yönündeki bazı göndermeler de taşıyan açıklamalarına oldukça sert çıktı. 

Kılıçdaroğlu, 'Toplumu kutuplaştırma, ayrıştırma, partimi yeniden halktan koparma çabaları ve çalışmaları olduğunu hissettiğim zaman Uğur Bey, siyasi arenada makosenlerimi tekrar giyerim... Hesabını sorarım' ifadelerini kullandı. 

İçeriğin Devamı Aşağıda

Öncelikle Uğur Dündar ile Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki muhabbeti bir hatırlayalım. Gazeteci Uğur Dündar katıldığı canlı yayında, “İmamoğlu'na siyaset yasağının getirildiği gün, Kılıçdaroğlu Almanya'ya gitmek yerine Saraçhane'ye gelseydi, bugün başka şeyler konuşuyor olurduk. Türk toplumuna çok büyük bir fırsatı kaçırttı ve iyilik etmedi. Tarih onu affetmeyecek” demişti.

Öncelikle Uğur Dündar ile Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki muhabbeti bir hatırlayalım. Gazeteci Uğur Dündar katıldığı canlı yayında, “İmamoğlu'na siyaset yasağının getirildiği gün, Kılıçdaroğlu Almanya'ya gitmek yerine Saraçhane'ye gelseydi, bugün başka şeyler konuşuyor olurduk. Türk toplumuna çok büyük bir fırsatı kaçırttı ve iyilik etmedi. Tarih onu affetmeyecek” demişti.

İşte bu sözler CHP'nin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu fazlasıyla öfkelendirdi. Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından açık bir mektup yayınladı ve "Siz hiç değişmemişsiniz! Hala 1970’lerde, 80’lerde, 90’larda yaptığınızı yapmaya çalışıyorsunuz. Bu sefer olmaz!... Hesabını sorarım" ifadelerini kullandı.

İşte bu sözler CHP'nin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu fazlasıyla öfkelendirdi. Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından açık bir mektup yayınladı ve "Siz hiç değişmemişsiniz! Hala 1970’lerde, 80’lerde, 90’larda yaptığınızı yapmaya çalışıyorsunuz. Bu sefer olmaz!... Hesabını sorarım" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkan bölümler de şöyle efendim 👇

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkan bölümler de şöyle efendim 👇

'Cumhuriyet Halk Partisi çok değişti Uğur Bey. Artık toplumun büyük bölümünü öcü gibi gördüğü bir parti değil. 

Hala 1970’lerde, 80’lerde, 90’larda yaptığınızı yapmaya çalışıyorsunuz. Bu sefer olmaz! Toplumun inanç ve değerleri ile siz ve temsil ettiğiniz kimliğiniz, mıknatısın iki ayrı kutbu gibisiniz.' 

Şahsıma dilediğiniz kadar saldırabilirsiniz ama kardeşliğimizi dinamitlemenize müsaade etmem. Kendi adaylığımı dayatmak için siyasi rüşvet dağıttım iddialarınıza susarım ama 6'lı masa bileşenlerine 'siyasi rüşvet aldınız' imasına susmam, bu birlikteliği bozdurmam! 

Benim asıl işim hesap sormaktır. Büyük emeklerle ve ödenen bedellerle tesis edilen bu kardeşlik yapısına, bu toplumsal ittifaka ve bu helalleşmeye saldırmayı sürdürürseniz, milletin uygarlık yolundaki bu anlaşmaya halel getirmeye çalışırsanız, bunun hesabını sorarım. 

Toplumu kutuplaştırma, ayrıştırma, partimi yeniden halktan koparma çabaları ve çalışmaları olduğunu hissettiğim zaman Uğur Bey, SİYASİ ARENADA MAKOSENLERİMİ TEKRAR GİYERİM ve bedeli ne olursa olsun bu uğurda mücadelemi veririm.'

Bu da 'bana yetmez ben satır satır hepsini okumak istiyorum' diyenler için Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
49
25
20
7
6
2
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?