Kemal Kılıçdaroğlu, Uğur Dündar'a Çok Sert Çıkıştı: "Makosenlerimi Tekrar Giyerim, Hesap Sorarım"
Kemal Kılıçdaroğlu, Uğur Dündar'a Çok Sert Çıkıştı: "Makosenlerimi Tekrar Giyerim, Hesap Sorarım"
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci Uğur Dündar’ın cumhurbaşkanlığı seçimini kaybettirdiği yönündeki bazı göndermeler de taşıyan açıklamalarına oldukça sert çıktı.
Kılıçdaroğlu, 'Toplumu kutuplaştırma, ayrıştırma, partimi yeniden halktan koparma çabaları ve çalışmaları olduğunu hissettiğim zaman Uğur Bey, siyasi arenada makosenlerimi tekrar giyerim... Hesabını sorarım' ifadelerini kullandı.
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Öncelikle Uğur Dündar ile Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki muhabbeti bir hatırlayalım. Gazeteci Uğur Dündar katıldığı canlı yayında, “İmamoğlu'na siyaset yasağının getirildiği gün, Kılıçdaroğlu Almanya'ya gitmek yerine Saraçhane'ye gelseydi, bugün başka şeyler konuşuyor olurduk. Türk toplumuna çok büyük bir fırsatı kaçırttı ve iyilik etmedi. Tarih onu affetmeyecek” demişti.
İşte bu sözler CHP'nin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu fazlasıyla öfkelendirdi. Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından açık bir mektup yayınladı ve "Siz hiç değişmemişsiniz! Hala 1970’lerde, 80’lerde, 90’larda yaptığınızı yapmaya çalışıyorsunuz. Bu sefer olmaz!... Hesabını sorarım" ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkan bölümler de şöyle efendim 👇
Bu da 'bana yetmez ben satır satır hepsini okumak istiyorum' diyenler için Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı 👇
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