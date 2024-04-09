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Adana'da Mezarlıkta Sahte Hoca Avı: Sureyi Yanlış Okuyan Dışarı Atıldı!

Adana'da Mezarlıkta Sahte Hoca Avı: Sureyi Yanlış Okuyan Dışarı Atıldı!

Adana Sahte hoca
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
09.04.2024 - 15:52

Adana’da Ramazan Bayramı arefesinde mezarlıkta sahte hoca denetimi gerçekleştirildi. Haksız kazanç sağlayan sahte hocalar mezarlıktan kovuldu. 

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Türkiye'nin en renkli illerinden Adana, Ramazan Bayramı arefesinde yine ilginç bir haberle gündemde.

Türkiye'nin en renkli illerinden Adana, Ramazan Bayramı arefesinde yine ilginç bir haberle gündemde.

Merkez Yüreğir ilçesindeki Asri Mezarlık’ta şikayetler üzerine denetim yapan ekipler gerçek hocalarla sahte hocaları ayırt etmek için ufak çaplı bir sınava girişti.

Merkez Yüreğir ilçesindeki Asri Mezarlık’ta şikayetler üzerine denetim yapan ekipler gerçek hocalarla sahte hocaları ayırt etmek için ufak çaplı bir sınava girişti.

Denetimlerde mezar başında ve yolda elinde Kuran-ı Kerim ile dolaşan kişilere dua okutuldu.

Denetimlerde mezar başında ve yolda elinde Kuran-ı Kerim ile dolaşan kişilere dua okutuldu.

Dua ve Yasin Suresi’ni yanlış okuyan sahte hocalar ise dışarı çıkarıldı.

Dua ve Yasin Suresi’ni yanlış okuyan sahte hocalar ise dışarı çıkarıldı.

Duaları yanlış okuduğu için mezarlıktan çıkartılan bir kişi "Ben dua biliyorum. Nasıl yanlış okudum, doğru okudum. Bana ne kadar para verirlerse o kadar kazanıyorum" ifadelerini kullandı.

Duaları yanlış okuduğu için mezarlıktan çıkartılan bir kişi "Ben dua biliyorum. Nasıl yanlış okudum, doğru okudum. Bana ne kadar para verirlerse o kadar kazanıyorum" ifadelerini kullandı.
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Sahte hoca denetiminden görüntüler ve öne çıkan yorumlara bakıyoruz 👇

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇

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