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İstanbul Fatih'te Başıboş Sokak Maymunu: Sosyal Medyada Yorum Fırtınası!

İstanbul Fatih'te Başıboş Sokak Maymunu: Sosyal Medyada Yorum Fırtınası!

maymun
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
08.04.2024 - 13:16

İstanbul'un Fatih ilçesinde ortaya çıkan başıboş maymun görenleri şaşkına çevirdi. İstanbul'da maymun görülmesi hadisesi sosyal medyada ise yorum sanatının konuşamasına neden oldu. 

Buyrun beraber bakıyoruz 👇

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İstanbullulara heyecanlı dakikalar yaşatan maymun dün öğle saatlerinde Fatih Balat'ta görüldü.

İstanbullulara heyecanlı dakikalar yaşatan maymun dün öğle saatlerinde Fatih Balat'ta görüldü.

Toplu taşıma araçlarından inen vatandaşlar bir parke taşının üstünde duran maymunu görünce neye uğradıklarını şaşırdı.

Toplu taşıma araçlarından inen vatandaşlar bir parke taşının üstünde duran maymunu görünce neye uğradıklarını şaşırdı.

Bazı vatandaşlar cep telefonuyla maymunun görüntüsünü çekerken bazı vatandaşlar ise maymunu yakalamaya çalıştı.

Bazı vatandaşlar cep telefonuyla maymunun görüntüsünü çekerken bazı vatandaşlar ise maymunu yakalamaya çalıştı.

Kalabalık karşısında korkan maymun bir süre ağaçta bekledi. Daha sonra ağaçtan inen maymun vatandaşlara saldırıp kayıplara karıştı.

Kalabalık karşısında korkan maymun bir süre ağaçta bekledi. Daha sonra ağaçtan inen maymun vatandaşlara saldırıp kayıplara karıştı.

Olay yerinden görüntüler 👇

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İstanbul'da maymun görülmesi sosyal medyada da yorumları coşturdu. Buyrun yorum sanatı konuşuyor 👇

İstanbul'da maymun görülmesi sosyal medyada da yorumları coşturdu. Buyrun yorum sanatı konuşuyor 👇

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda coşalım 👇

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