Adana'da Çin Aslanı Köpek Kendi Sahibini Parçaladı: 4 Senedir Besliyordu!

'4 senedir beslediğim köpeğimden hiç böyle bir şey beklemezdim. Linda'yı kıskandığı belli ediyordu.

Bundan birkaç ay önce de bana diş göstermişti ama böyle yapacağını hiç ummazdım.

Yine de onu barınağa vermeye gönlüm el vermiyor. Şu anda oğlum ona bakıyor. Bende iyileşince çiftlikte yanına gideceğim.

Herkes bu cinse dikkat etsin. Bu cins köpekler tek başına beslenmeli. Yanında bir hayvan ile anlaşamıyor.'