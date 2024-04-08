Adana'da Çin Aslanı Köpek Kendi Sahibini Parçaladı: 4 Senedir Besliyordu!
Adana'da Çin Aslanı Köpek Kendi Sahibini Parçaladı: 4 Senedir Besliyordu!
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Adana Seyhan'da 4 yıldır Çin Aslanı cinsi Tina isimli köpeği besleyen Ş.Ö. (42), 2 sene önce Pomeranian cinsi Linda isimli bir köpek daha sahiplendi.
Ş.Ö., bir akşam yatacağı sırada Linda isimli köpeğini sevmeye kalkınca ise ortalık karıştı. Tina sahibinin sol bacağına saldırıp derisini kopardı. 10 gün hastanede kalan genç kadının sol bacağında doku kaybı olduğu için ayağı alçıya alındı ve 1 ay sonra doku nakli olmasına karar verilerek taburcu edildi.
Ş.Ö., yaşadığı dehşeti Demirören Haber Ajansı muhabirine anlattı. Çin Aslanı cinsi köpeklerin kıskanç olduklarını anlatan Ş.Ö. şunları söyledi: 👇
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