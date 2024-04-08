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Adana'da Çin Aslanı Köpek Kendi Sahibini Parçaladı: 4 Senedir Besliyordu!

Adana'da Çin Aslanı Köpek Kendi Sahibini Parçaladı: 4 Senedir Besliyordu!

Adana
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
08.04.2024 - 12:25

Adana'da Çin Aslanı cinsi bir köpek sahibine feci şekilde saldırdı. Ağır şekilde yaralanan kadın hastanede doku nakli olacak. Köpeğin sahibi, 'Herkes bu cinse dikkat etsin. Bu cins köpekler tek başına beslenmeli. Yanında bir hayvan ile anlaşamıyor'  ifadelerini kullandı.

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Adana Seyhan'da 4 yıldır Çin Aslanı cinsi Tina isimli köpeği besleyen Ş.Ö. (42), 2 sene önce Pomeranian cinsi Linda isimli bir köpek daha sahiplendi.

Adana Seyhan'da 4 yıldır Çin Aslanı cinsi Tina isimli köpeği besleyen Ş.Ö. (42), 2 sene önce Pomeranian cinsi Linda isimli bir köpek daha sahiplendi.

Evde 2 köpeği daha bulunan Ş.Ö.'nün iddiasına göre Linda ve Tina isimli köpekleri bir türlü anlaşamadı.

Ş.Ö., bir akşam yatacağı sırada Linda isimli köpeğini sevmeye kalkınca ise ortalık karıştı. Tina sahibinin sol bacağına saldırıp derisini kopardı. 10 gün hastanede kalan genç kadının sol bacağında doku kaybı olduğu için ayağı alçıya alındı ve 1 ay sonra doku nakli olmasına karar verilerek taburcu edildi.

Ş.Ö., bir akşam yatacağı sırada Linda isimli köpeğini sevmeye kalkınca ise ortalık karıştı. Tina sahibinin sol bacağına saldırıp derisini kopardı. 10 gün hastanede kalan genç kadının sol bacağında doku kaybı olduğu için ayağı alçıya alındı ve 1 ay sonra doku nakli olmasına karar verilerek taburcu edildi.

Köpeğini barınağa da vermek istemeyen genç kadın özel bir hayvan çiftliği ile anlaştı. 

Önümüzdeki haftalarda Tina çiftliğe gidince Ş.Ö.'nün de evine döneceği öğrenildi.

Ş.Ö., yaşadığı dehşeti Demirören Haber Ajansı muhabirine anlattı. Çin Aslanı cinsi köpeklerin kıskanç olduklarını anlatan Ş.Ö. şunları söyledi: 👇

Ş.Ö., yaşadığı dehşeti Demirören Haber Ajansı muhabirine anlattı. Çin Aslanı cinsi köpeklerin kıskanç olduklarını anlatan Ş.Ö. şunları söyledi: 👇

'4 senedir beslediğim köpeğimden hiç böyle bir şey beklemezdim. Linda'yı kıskandığı belli ediyordu.

 Bundan birkaç ay önce de bana diş göstermişti ama böyle yapacağını hiç ummazdım. 

Yine de onu barınağa vermeye gönlüm el vermiyor. Şu anda oğlum ona bakıyor. Bende iyileşince çiftlikte yanına gideceğim. 

Herkes bu cinse dikkat etsin. Bu cins köpekler tek başına beslenmeli. Yanında bir hayvan ile anlaşamıyor.' 

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