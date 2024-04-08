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Cübbeli Ahmet Açıkladı: "FETÖ, Bütün Tarikatların İçine Girdi"

Cübbeli Ahmet Açıkladı: "FETÖ, Bütün Tarikatların İçine Girdi"

Cübbeli Ahmet
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
08.04.2024 - 10:37

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, FETÖ'nün bütün tarikatların içine girdiğini ve yeniden uyanma aşamasına geçtiğini öne sürdü. 

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Cübbeli Ahmet, TV100'de katıldığı bir programda Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile ilgili ses getiren açıklamalarda bulundu.

Cübbeli Ahmet, TV100'de katıldığı bir programda Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile ilgili ses getiren açıklamalarda bulundu.

Kaynak

Cübbeli Ahmet'in açıklamalarından öne çıkan bölümler şöyle: 👇

Cübbeli Ahmet'in açıklamalarından öne çıkan bölümler şöyle: 👇

"FETÖ yeniden uyanıyor diye gördüm. Özellikle Akademide çok yoğunlar. Şırnak gibi yerde 150 akademisyen... orda böyleyse... "

"FETÖ yeniden uyanıyor diye gördüm. Özellikle Akademide çok yoğunlar. Şırnak gibi yerde 150 akademisyen... orda böyleyse... "

"Ayrıca Emniyette yeni bir canlanma duydum. Aziz Yıldırım Başkanımızın da geçen bir beyannatı oldu. Kendisiyle özel görüşeceğiz yakında. Şu anda FETÖ ve hizmet diye isimlerle FETÖ’yü aramayın."

"Ayrıca Emniyette yeni bir canlanma duydum. Aziz Yıldırım Başkanımızın da geçen bir beyannatı oldu. Kendisiyle özel görüşeceğiz yakında. Şu anda FETÖ ve hizmet diye isimlerle FETÖ’yü aramayın."

Cübbeli Ahmet son olarak FETÖ'nün tarikatların içinde de etkin olduğunu ekledi: "Şu anda FETÖ tarikatların içine girmiştir. Hem de bütün tarikatların."

Cübbeli Ahmet son olarak FETÖ'nün tarikatların içinde de etkin olduğunu ekledi: "Şu anda FETÖ tarikatların içine girmiştir. Hem de bütün tarikatların."

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