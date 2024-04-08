Abdulkadir Selvi: "İmamoğlu ile Yavaş Arasında Cumhurbaşkanlığı Yarışı Başladı"
Abdulkadir Selvi: "İmamoğlu ile Yavaş Arasında Cumhurbaşkanlığı Yarışı Başladı"
Hürriyet Yazarı Abdulkadir Selvi, Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş arasında 2028 yılında yapılacak seçimler için daha şimdiden bir Cumhurbaşkanlığı yarışının başladığını öne sürdü.
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İktidara yakın Abdulkadir Selvi, Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda geçmişten beri istekli olduğunu ancak Mansur Yavaş'a da halk desteğinin oldukça güçlü olduğunu savundu.
Selvi, "Seçimleri yüzde 51.14’le kazanan Ekrem İmamoğlu’na karşı Mansur Yavaş’a yüzde 60.43 oy oranı ile destek verdi... Ekrem İmamoğlu da Mansur Yavaş da mazbatalarını alırken zaten cumhurbaşkanlığı için seçim kampanyasını başlattılar" ifadelerini kullandı.
Selvi şöyle devam etti: "Özgür Özel, bu süreçte bir denge unsuru olabilir. Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu; biri CHP Genel Başkanı diğeri cumhurbaşkanı adayı gibi model oluşturabilirler. Bu durumda Mansur Yavaş’a ise halkın adayı olarak ortaya çıkmak kalıyor."
"Cumhurbaşkanlığı yarışına Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş cephesinden baktım, ama bakalım Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu nereden kuracak?"
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