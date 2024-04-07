Süleyman Soylu, Özgür Turhan'ın Uyuşturucu Şakasına Yanıt Verdi: Şikayetçi Olmayacak!

Ünlü komedyen Özgür Turhan'ın eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da adını geçirerek yaptığı bir uyuşturucu şakasına Soylu tarafından yanıt geldi.

Soylu, Turhan'ın şakasının altında derin bağlantılar olduğunu iddia etti ancak şikayetçi olmayacağını söyledi.

Soylu, 'Bu kişiyi komedyen diye şikayet edersem; Nejat Uygur, Halit Akçatepe ve Kemal Sunal’a haksızlık ederim' dedi.