Süleyman Soylu, Özgür Turhan'ın Uyuşturucu Şakasına Yanıt Verdi: Şikayetçi Olmayacak!
Süleyman Soylu, Özgür Turhan'ın Uyuşturucu Şakasına Yanıt Verdi: Şikayetçi Olmayacak!
Ünlü komedyen Özgür Turhan'ın eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da adını geçirerek yaptığı bir uyuşturucu şakasına Soylu tarafından yanıt geldi.
Soylu, Turhan'ın şakasının altında derin bağlantılar olduğunu iddia etti ancak şikayetçi olmayacağını söyledi.
Soylu, 'Bu kişiyi komedyen diye şikayet edersem; Nejat Uygur, Halit Akçatepe ve Kemal Sunal’a haksızlık ederim' dedi.
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Ünlü komedyen Özgür Turhan'ın eski İçişleri Bakanı AK Partili Süleyman Soylu ile ilgili şakası, sosyal medyada hızla gündem olmuştu.
Turhan, bir grip ilacı ile kokain arasında bağlantı olduğu söylentilerini sahnede yorumladı. Eski İçişleri Bakanı Soylu'ya gönderme yapan Özgür Turhan, "Ben uyuşturucuyla bir bağlantısı olduğunu düşünmüyorum çünkü Süleyman Soylu'yla fotoğrafı yok" dedi.
Şakanın ardından konuşmasına devam eden Turhan, "Espride zamanlama önemlidir. Bakın bunu 3 ay önce yapsam, içerdeydim. Şimdi yapıştır" diye ekledi.
Özgür Turhan'ın Süleyman Soylu'yla ilgili şakası 👇
Olay sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Süleyman Soylu ise Özgür Turhan'la ilgili şunları söyledi:
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Süleyman Soylu'nun açıklamasının tamamı
Özgür Turhan daha sonra Soylu'nun mesajını alıntılayarak, "Arkadaşlar direkten döndüm, sınır burasıymış. Yine de diğer komedyen arkadaşlar bir bayram sonrasını beklesin" ifadelerini kullandı.
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