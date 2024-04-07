Sosyal Medyada Yapılan Linç Ölüm Getirdi: Yorumları Okurken Kalp Krizi Geçirdi
Sosyal Medyada Yapılan Linç Ölüm Getirdi: Yorumları Okurken Kalp Krizi Geçirdi
İstanbul'un Avcılar ilçesinde teknesinden denize atık boşaltırken görüntülenen ve bu anlar sosyal medyada paylaşılan balıkçı Ömer Karakaya, hakkında yazılan hakaret içerikli yorumları okurken kalp krizi geçirdi.
Karakaya, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
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Ömer Karakaya iddiaya göre, Avcılar'da teknesinden atık boşaltırken sahildeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Görüntüler daha sonra sosyal medyadaki bir sayfaya gönderildi. Görüntü, sayfada "Denize yağ boşalttı. Bu ne rahatlık" notu ile paylaşıldı.
Daha sonra görüntülerinin altına yazılan yorumları ve hakaretleri okuyan Karakaya birden fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Karakaya hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Balıkçı Ömer Karakaya'nın cenazesi yakınları ve arkadaşları tarafından Hacı Osman Ağa Camisi'nde Avcılar Kaymakamı Kemal İnan'ın da katıldığı namazın ardından toprağa verildi.
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