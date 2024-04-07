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Sosyal Medyada Yapılan Linç Ölüm Getirdi: Yorumları Okurken Kalp Krizi Geçirdi

Sosyal Medyada Yapılan Linç Ölüm Getirdi: Yorumları Okurken Kalp Krizi Geçirdi

Sosyal Medya Linç
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
07.04.2024 - 13:38

İstanbul'un Avcılar ilçesinde teknesinden denize atık boşaltırken görüntülenen ve bu anlar sosyal medyada paylaşılan balıkçı Ömer Karakaya, hakkında yazılan hakaret içerikli yorumları okurken kalp krizi geçirdi. 

Karakaya, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 

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Ömer Karakaya iddiaya göre, Avcılar'da teknesinden atık boşaltırken sahildeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Ömer Karakaya iddiaya göre, Avcılar'da teknesinden atık boşaltırken sahildeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Görüntüler daha sonra sosyal medyadaki bir sayfaya gönderildi. Görüntü, sayfada "Denize yağ boşalttı. Bu ne rahatlık" notu ile paylaşıldı.

Görüntüler daha sonra sosyal medyadaki bir sayfaya gönderildi. Görüntü, sayfada "Denize yağ boşalttı. Bu ne rahatlık" notu ile paylaşıldı.

Görüntülerin hızla yayılması sonrası Sahil Güvenlik ekipleri Ömer Karakaya'ya cezai işlem uyguladı.

Daha sonra görüntülerinin altına yazılan yorumları ve hakaretleri okuyan Karakaya birden fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Karakaya hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Daha sonra görüntülerinin altına yazılan yorumları ve hakaretleri okuyan Karakaya birden fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Karakaya hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Balıkçı Ömer Karakaya'nın cenazesi yakınları ve arkadaşları tarafından Hacı Osman Ağa Camisi'nde Avcılar Kaymakamı Kemal İnan'ın da katıldığı namazın ardından toprağa verildi.

Balıkçı Ömer Karakaya'nın cenazesi yakınları ve arkadaşları tarafından Hacı Osman Ağa Camisi'nde Avcılar Kaymakamı Kemal İnan'ın da katıldığı namazın ardından toprağa verildi.

Arkadaşları ise Ömer Karakaya'nın denize iddia edildiği gibi yağ basmadığını savundu. 

Kaydedilen görüntülerin ardından 'Linç operasyonu' yapıldığını ileri süren Yılmaz Badur, şunları söyledi:

 'Su teknede beklediğinde siyah renk alır. Normalde bu suyu basmaması gerek. Bu doğru. Ama görüntü sayfaya düştüğü zaman yapılan yorumlar, edilen küfürler bu arkadaşı bu duruma getirdi. Arkadaşın yaptığı yanlış; denize sintine basılmıyor, doğru. Ama yağ değil, yağmur suyunu basıyor.' 

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 

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