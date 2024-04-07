Sosyal Medyada Yapılan Linç Ölüm Getirdi: Yorumları Okurken Kalp Krizi Geçirdi

Arkadaşları ise Ömer Karakaya'nın denize iddia edildiği gibi yağ basmadığını savundu.

Kaydedilen görüntülerin ardından 'Linç operasyonu' yapıldığını ileri süren Yılmaz Badur, şunları söyledi:

'Su teknede beklediğinde siyah renk alır. Normalde bu suyu basmaması gerek. Bu doğru. Ama görüntü sayfaya düştüğü zaman yapılan yorumlar, edilen küfürler bu arkadaşı bu duruma getirdi. Arkadaşın yaptığı yanlış; denize sintine basılmıyor, doğru. Ama yağ değil, yağmur suyunu basıyor.'

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