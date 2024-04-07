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Yeniden Refahlı Başkanlar Kazandığı Belediyelere "Rüşvet" Tabelası Asmaya Başladı!

Yeniden Refahlı Başkanlar Kazandığı Belediyelere "Rüşvet" Tabelası Asmaya Başladı!

Yeniden Refah Partisi Rüşvet
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
07.04.2024 - 11:23

Yeniden Refah Partisi, Genel Başkan Fatih Erbakan'ın talimatıyla kazandığı belediyelerin girişine, 'Rüşvet alan da veren de mel'undur' tabelası asmaya başladı. 

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31 Mart seçimlerinde yüzde 6,19 oy alarak üçüncü parti konumuna gelen Yeniden Refah Partisi, kazandığı belediyelerde rüşvetle mücadele konusunda dikkat çeken bir başlangıç yaptı.

31 Mart seçimlerinde yüzde 6,19 oy alarak üçüncü parti konumuna gelen Yeniden Refah Partisi, kazandığı belediyelerde rüşvetle mücadele konusunda dikkat çeken bir başlangıç yaptı.

Yüzde 43 oy alarak Konya Çumra Belediye Başkanı seçilen Mehmet Aydın, belediye binasına "Rüşvet alan da veren de mel'undur" Hadis-i Şerif yazısını astırdı.

Yüzde 43 oy alarak Konya Çumra Belediye Başkanı seçilen Mehmet Aydın, belediye binasına "Rüşvet alan da veren de mel'undur" Hadis-i Şerif yazısını astırdı.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı seçilen YRP'li Mehmet Akpınar da belediye binasında aynı tabelayı kullandı.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı seçilen YRP'li Mehmet Akpınar da belediye binasında aynı tabelayı kullandı.

Fatih Erbakan daha önce "İktidara geldiğimizde, Milli Görüş tarihinde olduğu gibi, 'Rüşvet alan da veren de melundur' tabelasını başta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi olmak üzere bütün belediyelerin girişine asacağız" ifadelerini kullandı.

Fatih Erbakan daha önce "İktidara geldiğimizde, Milli Görüş tarihinde olduğu gibi, 'Rüşvet alan da veren de melundur' tabelasını başta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi olmak üzere bütün belediyelerin girişine asacağız" ifadelerini kullandı.

Fatih Erbakan ayrıca Çumra Belediyesi'nin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak, "Elhamdülillah... Yeniden Refahlı Belediye Başkanlarımız söz verdiğimiz üzere tabelalarını asmaya başladılar. Ahlaklı Belediyecilik dönemi başlıyor" diye yazdı.

Fatih Erbakan ayrıca Çumra Belediyesi'nin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak, "Elhamdülillah... Yeniden Refahlı Belediye Başkanlarımız söz verdiğimiz üzere tabelalarını asmaya başladılar. Ahlaklı Belediyecilik dönemi başlıyor" diye yazdı.

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