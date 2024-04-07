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Yine Gaza Geldik: Dünyanın En Çapkın Ülkesi Türkiye Çıktı! Birileri '14 Partner' Demiş

Yine Gaza Geldik: Dünyanın En Çapkın Ülkesi Türkiye Çıktı! Birileri '14 Partner' Demiş

Çapkınlık
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
07.04.2024 - 10:05

Cinsel ilişki ve çapkınlık konusunda yapılan araştırma sonuçları Türkiye'yi dünyanın en çapkın ülkesi yaptı. 

Araştırmada, ortalama bir Türkün 14 partnerle birlikte olduğu belirtiliyor. 

Şirket, sonuçları üçüncü parti kaynaklardan aldığını belirtse de Türk erkeğinin cinsellik konusundaki abartma gücünü henüz anlayabilecek kapasitede değil. 

Buyrun detaylara birlikte bakıyoruz👇

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World Population Review isimli platformun yaptığı bir araştırma Türkiye'ye ilginç bir birincilik elde etti.

World Population Review isimli platformun yaptığı bir araştırma Türkiye'ye ilginç bir birincilik elde etti.

Araştırmada, ortalama bir Türkün 14 partnerle birlikte olduğu belirtilirken bu oran birçok ülkeyi geride bıraktı. Platform tarafından yapılan açıklamada, "Üçünü parti kaynaklardan aldığımız verileri inceleyerek bu sonuçları ortaya çıkardık" ifadeleri kullanıldı.

Araştırmada, ortalama bir Türkün 14 partnerle birlikte olduğu belirtilirken bu oran birçok ülkeyi geride bıraktı. Platform tarafından yapılan açıklamada, "Üçünü parti kaynaklardan aldığımız verileri inceleyerek bu sonuçları ortaya çıkardık" ifadeleri kullanıldı.

Cinsellik üzerine daha liberal olduğu düşünülen Brezilya ve Fransa gibi ülkeler ise sıralamada geride kaldı.

Cinsellik üzerine daha liberal olduğu düşünülen Brezilya ve Fransa gibi ülkeler ise sıralamada geride kaldı.

Listede Türkiye'nin ardından yer alan ülke ise Avustralya... Ortalama bir Avustralyalının yaşamları boyunca 13 partnerleri olduğu belirtilirken Yeni Zelanda, İzlanda ve Güney Afrika da bu ülkeleri izledi.

Listede Türkiye'nin ardından yer alan ülke ise Avustralya... Ortalama bir Avustralyalının yaşamları boyunca 13 partnerleri olduğu belirtilirken Yeni Zelanda, İzlanda ve Güney Afrika da bu ülkeleri izledi.

DÜNYANIN EN ÇAPKIN ÜLKELERİ SIRALAMASI 👇

Türkiye (14.5 partner)

Avustralya (13.3)

Yeni Zelanda (13.2)

İzlanda (13.0)

Güney Afrika (12.5)

Finlandiya (12.4)

Norveç (12.1)

İtalya (11.8)

İsveç (11.8)

İsviçre (11.1)

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