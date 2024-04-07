Yine Gaza Geldik: Dünyanın En Çapkın Ülkesi Türkiye Çıktı! Birileri '14 Partner' Demiş

Cinsel ilişki ve çapkınlık konusunda yapılan araştırma sonuçları Türkiye'yi dünyanın en çapkın ülkesi yaptı.

Araştırmada, ortalama bir Türkün 14 partnerle birlikte olduğu belirtiliyor.

Şirket, sonuçları üçüncü parti kaynaklardan aldığını belirtse de Türk erkeğinin cinsellik konusundaki abartma gücünü henüz anlayabilecek kapasitede değil.

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