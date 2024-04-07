Yine Gaza Geldik: Dünyanın En Çapkın Ülkesi Türkiye Çıktı! Birileri '14 Partner' Demiş
Yine Gaza Geldik: Dünyanın En Çapkın Ülkesi Türkiye Çıktı! Birileri '14 Partner' Demiş
Cinsel ilişki ve çapkınlık konusunda yapılan araştırma sonuçları Türkiye'yi dünyanın en çapkın ülkesi yaptı.
Araştırmada, ortalama bir Türkün 14 partnerle birlikte olduğu belirtiliyor.
Şirket, sonuçları üçüncü parti kaynaklardan aldığını belirtse de Türk erkeğinin cinsellik konusundaki abartma gücünü henüz anlayabilecek kapasitede değil.
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World Population Review isimli platformun yaptığı bir araştırma Türkiye'ye ilginç bir birincilik elde etti.
Araştırmada, ortalama bir Türkün 14 partnerle birlikte olduğu belirtilirken bu oran birçok ülkeyi geride bıraktı. Platform tarafından yapılan açıklamada, "Üçünü parti kaynaklardan aldığımız verileri inceleyerek bu sonuçları ortaya çıkardık" ifadeleri kullanıldı.
Cinsellik üzerine daha liberal olduğu düşünülen Brezilya ve Fransa gibi ülkeler ise sıralamada geride kaldı.
Listede Türkiye'nin ardından yer alan ülke ise Avustralya... Ortalama bir Avustralyalının yaşamları boyunca 13 partnerleri olduğu belirtilirken Yeni Zelanda, İzlanda ve Güney Afrika da bu ülkeleri izledi.
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