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28 Yaşındaki Depresyon Hastası Kadın Ötenazi Yapacak: Tartışmalar Başladı!

28 Yaşındaki Depresyon Hastası Kadın Ötenazi Yapacak: Tartışmalar Başladı!

Ötenazi
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
03.04.2024 - 09:39

Hollanda'da hayatı boyunca ruh sağlığı sorunlarıyla uğraşan 28 yaşındaki Zoraya ter Beek'e ötenazi yapılacak. Hiçbir fiziksel rahatsızlığı bulunmayan kadının bu kararı tartışmaları da beraberinde getirdi. 

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Zoraya ter Beek, Hollanda'nın Almanya sınırına yakın küçük bir köyde yaşayan 28 yaşında fiziksel olarak sağlıklı bir kadın. Beek, 40 yaşındaki erkek arkadaşına aşık olmasına ve iki kediyle yaşamasına rağmen mayıs ayında ötenazi yapmayı planlıyor.

Zoraya ter Beek, Hollanda'nın Almanya sınırına yakın küçük bir köyde yaşayan 28 yaşında fiziksel olarak sağlıklı bir kadın. Beek, 40 yaşındaki erkek arkadaşına aşık olmasına ve iki kediyle yaşamasına rağmen mayıs ayında ötenazi yapmayı planlıyor.

Bir zamanlar psikiyatrist olmayı hayal eden Beek'in bu kararının altında ise hayatı boyunca uğraştığı ruh sağlığı sorunları yatıyor.

Bir zamanlar psikiyatrist olmayı hayal eden Beek'in bu kararının altında ise hayatı boyunca uğraştığı ruh sağlığı sorunları yatıyor.

Doktorlar genç kadına önce sakinleştirici, ardından da kalbini durduracak bir ilaç verecek. Cenaze töreni yapılmayacak.

Doktorlar genç kadına önce sakinleştirici, ardından da kalbini durduracak bir ilaç verecek. Cenaze töreni yapılmayacak.

Beek, hayatı sonlandıran ilacın, yanında erkek arkadaşıyla birlikte evinin kanepesinde verileceğini söyledi.

Beek'in bu kararı bazı kesimler tarafından intiharın yasallaştırıldığı gerekçesiyle eleştirildi. Genç kadın ise sosyal medya hesabından, "Bir şeyler öğrenmeye açık insanlara fikir vermek benim için bir onurdu" diye paylaşım yaptı.

Beek'in bu kararı bazı kesimler tarafından intiharın yasallaştırıldığı gerekçesiyle eleştirildi. Genç kadın ise sosyal medya hesabından, "Bir şeyler öğrenmeye açık insanlara fikir vermek benim için bir onurdu" diye paylaşım yaptı.

Peki siz depresyon hastalarına ötenazi hakkı verilmesiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlarda tartışalım 👇

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