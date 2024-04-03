28 Yaşındaki Depresyon Hastası Kadın Ötenazi Yapacak: Tartışmalar Başladı!
28 Yaşındaki Depresyon Hastası Kadın Ötenazi Yapacak: Tartışmalar Başladı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Zoraya ter Beek, Hollanda'nın Almanya sınırına yakın küçük bir köyde yaşayan 28 yaşında fiziksel olarak sağlıklı bir kadın. Beek, 40 yaşındaki erkek arkadaşına aşık olmasına ve iki kediyle yaşamasına rağmen mayıs ayında ötenazi yapmayı planlıyor.
Bir zamanlar psikiyatrist olmayı hayal eden Beek'in bu kararının altında ise hayatı boyunca uğraştığı ruh sağlığı sorunları yatıyor.
Doktorlar genç kadına önce sakinleştirici, ardından da kalbini durduracak bir ilaç verecek. Cenaze töreni yapılmayacak.
Beek'in bu kararı bazı kesimler tarafından intiharın yasallaştırıldığı gerekçesiyle eleştirildi. Genç kadın ise sosyal medya hesabından, "Bir şeyler öğrenmeye açık insanlara fikir vermek benim için bir onurdu" diye paylaşım yaptı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda