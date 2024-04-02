Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Samsun'da Sapık Dehşeti: Balkondan Eve Girip Mutfakta Yemek Yapan Kadına Saldırdı!

Samsun'da Sapık Dehşeti: Balkondan Eve Girip Mutfakta Yemek Yapan Kadına Saldırdı!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
02.04.2024 - 19:40

Samsun’da akıllara durgunluk veren bir cinsel saldırı girişimi yaşandı. Çeşitli suçlardan kaydı bulunan R.K. isimli kişi, bir eve balkondan girerek mutfakta yemek yapan kadına cinsel saldırı girişiminde bulundu. Gözaltına alınan R.K., “Beni periler çağırdı” diyerek kendini savundu.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde 31 Mart tarihinde gerçekleşti. Çeşitli suçlarda kaydı bulunan R.K., komşusun evine balkondan girip mutfakta yemek yapan H.U. isimli kadına cinsel saldırıda bulundu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde 31 Mart tarihinde gerçekleşti. Çeşitli suçlarda kaydı bulunan R.K., komşusun evine balkondan girip mutfakta yemek yapan H.U. isimli kadına cinsel saldırıda bulundu.

R.K’nin parmağını ısırıp elinden kurtulan H.U., dış kapıyı açıp yardım istedi. Kadının yeniden yanına gelen R.K. onu zorla sürükleyerek cinsel saldırıya devam etti.

R.K’nin parmağını ısırıp elinden kurtulan H.U., dış kapıyı açıp yardım istedi. Kadının yeniden yanına gelen R.K. onu zorla sürükleyerek cinsel saldırıya devam etti.

H.U’nun çığlıkları üzerine, “Bağırma, yüzüğümü düşürdüm. Alıp gideceğim ve bu olayı polise haber verirsen seni de kocanı da öldürürüm.” diye tehdit eden R.K. evden kaçarak uzaklaştı.

H.U’nun çığlıkları üzerine, “Bağırma, yüzüğümü düşürdüm. Alıp gideceğim ve bu olayı polise haber verirsen seni de kocanı da öldürürüm.” diye tehdit eden R.K. evden kaçarak uzaklaştı.

Evden çıkıp bakkala sığınan kadın ise polis şikayette bulundu.

Olaydan sonra kaçan R.K., İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Samsun Adliyesine sevk edilen R.K. hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, eve girmesini perilerin söylediğini iddia etti.

Samsun Adliyesine sevk edilen R.K. hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, eve girmesini perilerin söylediğini iddia etti.

R.K, 'Balkon kapısı açıktı. İkamet içerisinde mutfakta bayanı gördüm. Bu bayan beni görünce panikleyerek ‘Senin burada ne işin var’ diyerek bağırmaya başladı. Bağırmasın diye elimle ağzını kapatıp yere yatırdım. Kadına zarar vermeden kapıdan çıkıp gittim. Suçlamaları kabul etmiyorum” dedi. 

Nöbetçi mahkemeye ifade veren R.K. nitelikli cinsel saldırı suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi. 

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
3
1
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?