Samsun'da Sapık Dehşeti: Balkondan Eve Girip Mutfakta Yemek Yapan Kadına Saldırdı!
Samsun'da Sapık Dehşeti: Balkondan Eve Girip Mutfakta Yemek Yapan Kadına Saldırdı!
Samsun’da akıllara durgunluk veren bir cinsel saldırı girişimi yaşandı. Çeşitli suçlardan kaydı bulunan R.K. isimli kişi, bir eve balkondan girerek mutfakta yemek yapan kadına cinsel saldırı girişiminde bulundu. Gözaltına alınan R.K., “Beni periler çağırdı” diyerek kendini savundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde 31 Mart tarihinde gerçekleşti. Çeşitli suçlarda kaydı bulunan R.K., komşusun evine balkondan girip mutfakta yemek yapan H.U. isimli kadına cinsel saldırıda bulundu.
R.K’nin parmağını ısırıp elinden kurtulan H.U., dış kapıyı açıp yardım istedi. Kadının yeniden yanına gelen R.K. onu zorla sürükleyerek cinsel saldırıya devam etti.
H.U’nun çığlıkları üzerine, “Bağırma, yüzüğümü düşürdüm. Alıp gideceğim ve bu olayı polise haber verirsen seni de kocanı da öldürürüm.” diye tehdit eden R.K. evden kaçarak uzaklaştı.
Samsun Adliyesine sevk edilen R.K. hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, eve girmesini perilerin söylediğini iddia etti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda