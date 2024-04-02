Samsun'da Sapık Dehşeti: Balkondan Eve Girip Mutfakta Yemek Yapan Kadına Saldırdı!

R.K, 'Balkon kapısı açıktı. İkamet içerisinde mutfakta bayanı gördüm. Bu bayan beni görünce panikleyerek ‘Senin burada ne işin var’ diyerek bağırmaya başladı. Bağırmasın diye elimle ağzını kapatıp yere yatırdım. Kadına zarar vermeden kapıdan çıkıp gittim. Suçlamaları kabul etmiyorum” dedi.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren R.K. nitelikli cinsel saldırı suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

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