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İstanbul'un Göbeğinde Gece Kulübünde Yangın: En Az 27 Ölü!

İstanbul'un Göbeğinde Gece Kulübünde Yangın: En Az 27 Ölü!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
02.04.2024 - 15:24 Son Güncelleme: 02.04.2024 - 16:27

Beşiktaş Gayrettepe’de 16 katlı binanın gece kulübü olarak kullanılan giriş katında yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ramazan dolayısıyla kapalı olan gece kulübünde tadilat yapıldığı belirtiliyor. Yangında en az 27 kişi öldü.

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Beşiktaş Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gündoğdu Sokak'ta bulunan 'Masquerade Club' adlı gece kulübünde saat 12.47’de yangın çıktı.

Beşiktaş Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gündoğdu Sokak'ta bulunan 'Masquerade Club' adlı gece kulübünde saat 12.47’de yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede önlem aldı. Yangında 10 kişi hayatını kaybetti, 7'si ağır 13 kişi yaralandı. Ölü sayısı daha sonra 27'e çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede önlem aldı. Yangında 10 kişi hayatını kaybetti, 7'si ağır 13 kişi yaralandı. Ölü sayısı daha sonra 27'e çıktı.

Ramazan nedeniyle kapalı olan gece kulübünde tadilat yapıldığı ifade ediliyor. Yangının tadilat sırasında oluşan bir patlama nedeniyle çıktığı iddialar arasında.

Olayla ilgili açıklama yapan İstanbul Valisi Davut Gül, şunları söyledi: 👇

Olayla ilgili açıklama yapan İstanbul Valisi Davut Gül, şunları söyledi: 👇

'Yangının çıkış sebebini bilmiyoruz. Yaralananlar ve ölenler gece kulübündeki tadilatta çalışan kişier. 

Gece kulübünün 1987'de aldığı bir ruhsat var, 2018'de de ruhsat yenilenmiş. Binanın altında diskotek olarak kullanılan bir mekanda tadilat yapılıyormuş. 

Tadilat dolayısıyla çalışanlar hayatını kaybetti ve yaralandı. Toplam olaydan etkilenen 23 kişi var.' 

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da, yangınla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yangınla ilgili İçişleri Bakanı'ndan bilgi aldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da, yangınla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yangınla ilgili İçişleri Bakanı'ndan bilgi aldı.

Yangının bir müddet sonra söndürüldüğü belirtiliyor.

Yangınla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan da açıklama geldi 👇

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İmamoğlu daha sonra yangın bölgesine giderek açıklama yaptı. İmamoğlu, ölenlerin büyük kısmının tadilat sırasında çalışan işçiler olduğunu ifade etti.

İmamoğlu daha sonra yangın bölgesine giderek açıklama yaptı. İmamoğlu, ölenlerin büyük kısmının tadilat sırasında çalışan işçiler olduğunu ifade etti.

Adalat Bakanı Yılmaz Tunç, yangınla ilgili 3 Cumhuriyet Savcısı'nın görevlendirildiğini şu ana kadar 5 şüphelinin gözaltına alındığını söyledi.

Adalat Bakanı Yılmaz Tunç, yangınla ilgili 3 Cumhuriyet Savcısı'nın görevlendirildiğini şu ana kadar 5 şüphelinin gözaltına alındığını söyledi.

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