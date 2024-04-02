İstanbul'un Göbeğinde Gece Kulübünde Yangın: En Az 27 Ölü!

'Yangının çıkış sebebini bilmiyoruz. Yaralananlar ve ölenler gece kulübündeki tadilatta çalışan kişier.

Gece kulübünün 1987'de aldığı bir ruhsat var, 2018'de de ruhsat yenilenmiş. Binanın altında diskotek olarak kullanılan bir mekanda tadilat yapılıyormuş.

Tadilat dolayısıyla çalışanlar hayatını kaybetti ve yaralandı. Toplam olaydan etkilenen 23 kişi var.'