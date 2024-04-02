İstanbul'un Göbeğinde Gece Kulübünde Yangın: En Az 27 Ölü!
İstanbul'un Göbeğinde Gece Kulübünde Yangın: En Az 27 Ölü!
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Beşiktaş Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gündoğdu Sokak'ta bulunan 'Masquerade Club' adlı gece kulübünde saat 12.47’de yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede önlem aldı. Yangında 10 kişi hayatını kaybetti, 7'si ağır 13 kişi yaralandı. Ölü sayısı daha sonra 27'e çıktı.
Olayla ilgili açıklama yapan İstanbul Valisi Davut Gül, şunları söyledi: 👇
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da, yangınla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yangınla ilgili İçişleri Bakanı'ndan bilgi aldı.
Yangınla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan da açıklama geldi 👇
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İmamoğlu daha sonra yangın bölgesine giderek açıklama yaptı. İmamoğlu, ölenlerin büyük kısmının tadilat sırasında çalışan işçiler olduğunu ifade etti.
Adalat Bakanı Yılmaz Tunç, yangınla ilgili 3 Cumhuriyet Savcısı'nın görevlendirildiğini şu ana kadar 5 şüphelinin gözaltına alındığını söyledi.
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