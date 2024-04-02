Partilerin En Yüksek Oyu Aldığı İller Belli Oldu: CHP, Ankara'da Mansur Yavaş'la Şov Yaptı
Partilerin En Yüksek Oyu Aldığı İller Belli Oldu: CHP, Ankara'da Mansur Yavaş'la Şov Yaptı
31 Mart 2024 yerel seçimlerinin resmi olmayan sonuçları netleşti. Peki, partiler en yüksek oylarına hangi ilde ulaştı?
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CHP’nin en yüksek oy aldığı şehir yüzde 60.4 ile Ankara. CHP’li Başkan Mansur Yavaş ikinci kez seçilirken AK Parti adayı Turgut Altınok'un neredeyse iki katı oy aldı; oy farkı 30 puana dayandı.
Rize, AK Parti'nin yüzde 54,7 ile en fazla oy aldığı şehir oldu. AK Parti ayrıca Erzurum ve Trabzon'da da yüzde 50'yi aşmayı başardı.
YRP, belediye başkanlığı seçiminde Türkiye geneli oy oranında üçüncü parti olmayı başardı. YRP yüzde 38,9 ile Şanlıurfa’da en yüksek oy oranına ulaştı.
Batman yüzde 64,5 ile DEM Parti’nin en yüksek oy aldığı il oldu. DEM'in yüzde 40 üzerinde oy aldığı şehir sayısı ise 11.
MHP Çankırı ve Tokat'ta yüzde 50’yi aştı. MHP'nin en yüksek oy aldığı il yüzde 59,8 ile Çankırı.
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Siyaset uzmanlarına göre bu seçimde AK Parti ile birlikte en büyük kan kaybı İYİ Parti'de yaşandı. İYİ Parti Nevşehir’de yüzde 52 ile en yüksek oyu aldı.
Ümit Özdağ liderliğindeki Zafer Partisi de seçimlerde yüzde 2’nin altında kaldı. Zafer Partisi, en yüksek oyu yüzde 5,1 ile Erzurum'da aldı.
Uzun dönem AK Parti’de görev aldıktan sonra ayrı parti kuran Ali Babacan liderliğindeki DEVA ile Ahmet Davutoğlu liderliğindeki Gelecek Partisi büyük hayal kırıklığı yaşadı
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