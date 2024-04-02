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Partilerin En Yüksek Oyu Aldığı İller Belli Oldu: CHP, Ankara'da Mansur Yavaş'la Şov Yaptı

Partilerin En Yüksek Oyu Aldığı İller Belli Oldu: CHP, Ankara'da Mansur Yavaş'la Şov Yaptı

seçim Oy oranı
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
02.04.2024 - 13:32

31 Mart 2024 yerel seçimlerinin resmi olmayan sonuçları netleşti. Peki, partiler en yüksek oylarına hangi ilde ulaştı? 

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CHP’nin en yüksek oy aldığı şehir yüzde 60.4 ile Ankara. CHP’li Başkan Mansur Yavaş ikinci kez seçilirken AK Parti adayı Turgut Altınok'un neredeyse iki katı oy aldı; oy farkı 30 puana dayandı.

CHP’nin en yüksek oy aldığı şehir yüzde 60.4 ile Ankara. CHP’li Başkan Mansur Yavaş ikinci kez seçilirken AK Parti adayı Turgut Altınok'un neredeyse iki katı oy aldı; oy farkı 30 puana dayandı.

Rize, AK Parti'nin yüzde 54,7 ile en fazla oy aldığı şehir oldu. AK Parti ayrıca Erzurum ve Trabzon'da da yüzde 50'yi aşmayı başardı.

Rize, AK Parti'nin yüzde 54,7 ile en fazla oy aldığı şehir oldu. AK Parti ayrıca Erzurum ve Trabzon'da da yüzde 50'yi aşmayı başardı.

YRP, belediye başkanlığı seçiminde Türkiye geneli oy oranında üçüncü parti olmayı başardı. YRP yüzde 38,9 ile Şanlıurfa’da en yüksek oy oranına ulaştı.

YRP, belediye başkanlığı seçiminde Türkiye geneli oy oranında üçüncü parti olmayı başardı. YRP yüzde 38,9 ile Şanlıurfa’da en yüksek oy oranına ulaştı.

Bir çok şehirde ikinci parti olarak geleceğe dair önemli mesajlar veren YRP, 16 şehirde de yüzde 10’un üzerine çıktı.

Batman yüzde 64,5 ile DEM Parti’nin en yüksek oy aldığı il oldu. DEM'in yüzde 40 üzerinde oy aldığı şehir sayısı ise 11.

Batman yüzde 64,5 ile DEM Parti’nin en yüksek oy aldığı il oldu. DEM'in yüzde 40 üzerinde oy aldığı şehir sayısı ise 11.

MHP Çankırı ve Tokat'ta yüzde 50’yi aştı. MHP'nin en yüksek oy aldığı il yüzde 59,8 ile Çankırı.

MHP Çankırı ve Tokat'ta yüzde 50’yi aştı. MHP'nin en yüksek oy aldığı il yüzde 59,8 ile Çankırı.
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Siyaset uzmanlarına göre bu seçimde AK Parti ile birlikte en büyük kan kaybı İYİ Parti'de yaşandı. İYİ Parti Nevşehir’de yüzde 52 ile en yüksek oyu aldı.

Siyaset uzmanlarına göre bu seçimde AK Parti ile birlikte en büyük kan kaybı İYİ Parti'de yaşandı. İYİ Parti Nevşehir’de yüzde 52 ile en yüksek oyu aldı.

Öte yandan İstanbul İYİ Parti’nin en düşük oy aldığı 10 şehirden birisi oldu. 

İYİ Parti burada yüzde 1’in altında kaldı.

Ümit Özdağ liderliğindeki Zafer Partisi de seçimlerde yüzde 2’nin altında kaldı. Zafer Partisi, en yüksek oyu yüzde 5,1 ile Erzurum'da aldı.

Ümit Özdağ liderliğindeki Zafer Partisi de seçimlerde yüzde 2’nin altında kaldı. Zafer Partisi, en yüksek oyu yüzde 5,1 ile Erzurum'da aldı.

Uzun dönem AK Parti’de görev aldıktan sonra ayrı parti kuran Ali Babacan liderliğindeki DEVA ile Ahmet Davutoğlu liderliğindeki Gelecek Partisi büyük hayal kırıklığı yaşadı

Uzun dönem AK Parti’de görev aldıktan sonra ayrı parti kuran Ali Babacan liderliğindeki DEVA ile Ahmet Davutoğlu liderliğindeki Gelecek Partisi büyük hayal kırıklığı yaşadı

DEVA yüzde 0,33’te kalırken Gelecek Partisi yüzde 0,07 oy alabildi. 

Bu haberdeki oranlar Euronews Türkçe servisi tarafından derlenmiştir. Kapsamlı halini görmek için kaynak

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