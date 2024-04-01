İstifa İddiaları Sonrası Meral Akşener'den İlk Açıklama: İYİ Parti Olağanüstü Kongreye Gidiyor
İstifa İddiaları Sonrası Meral Akşener'den İlk Açıklama: İYİ Parti Olağanüstü Kongreye Gidiyor
Seçimlerden büyük bir düşüş yaşayan İYİ Parti'de istifa iddiaları sonrası Genel Başkan Meral Akşener'den açıklama geldi.
Akşener, partinin olağanüstü seçimli kongreye gideceğini açıkladı. Aday olup olmayacağını ise söylemedi.
Akşener, “Muhasebemizi yapacağız. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da milletimizin bize verdiği mesajı ve bizim için çizdiği istikamet doğrultusunda gereken adımları atacağız” ifadelerini kullandı.
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Yerel seçimlerde büyük kan kaybı yaşayan İYİ Parti'de Genel Başkan Meral Akşener'den ilk değerlendirme geldi.
Akşener'in açıklamalarından öne çıkan bölümler şöyle: 👇
"Geride bıraktığımız seçimlerle birlikte, milletimizin iki yumruk arasında sıkıştırılmaktan ne kadar yorulduğunu görmüş olduk."
"Siyaset kurumu olarak sandıklardan çıkan mesajı duymak hepimizin görevidir. Bu doğrultuda İYİ Parti olarak biz de üzerimize düşen sorumluluğu alacağız. Muhasebemizi yapacağız."
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