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İstifa İddiaları Sonrası Meral Akşener'den İlk Açıklama: İYİ Parti Olağanüstü Kongreye Gidiyor

İstifa İddiaları Sonrası Meral Akşener'den İlk Açıklama: İYİ Parti Olağanüstü Kongreye Gidiyor

Meral Akşener
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
01.04.2024 - 14:47

Seçimlerden büyük bir düşüş yaşayan İYİ Parti'de istifa iddiaları sonrası Genel Başkan Meral Akşener'den açıklama geldi. 

Akşener, partinin olağanüstü seçimli kongreye gideceğini açıkladı. Aday olup olmayacağını ise söylemedi.

Akşener, “Muhasebemizi yapacağız. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da milletimizin bize verdiği mesajı ve bizim için çizdiği istikamet doğrultusunda gereken adımları atacağız” ifadelerini kullandı.

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Yerel seçimlerde büyük kan kaybı yaşayan İYİ Parti'de Genel Başkan Meral Akşener'den ilk değerlendirme geldi.

Yerel seçimlerde büyük kan kaybı yaşayan İYİ Parti'de Genel Başkan Meral Akşener'den ilk değerlendirme geldi.

Akşener'in açıklamalarından öne çıkan bölümler şöyle: 👇

Akşener'in açıklamalarından öne çıkan bölümler şöyle: 👇

'Bu seçimlerde de milletimiz 1 il, 23 ilçe ve 7 belde olmak üzere toplam 31 yeri İYİ Parti’ye emanet etti. 

"Geride bıraktığımız seçimlerle birlikte, milletimizin iki yumruk arasında sıkıştırılmaktan ne kadar yorulduğunu görmüş olduk."

"Geride bıraktığımız seçimlerle birlikte, milletimizin iki yumruk arasında sıkıştırılmaktan ne kadar yorulduğunu görmüş olduk."

'2023 yılındaki seçime göre milletimizin sandığa katılımdaki düşüşü hiçbir siyasi görmezden gelemez. Milletimiz yıllardır ekonomide yaşadığımız çöküşü engellemeyen basiretsizliğe 'yeter' dedi.'

"Siyaset kurumu olarak sandıklardan çıkan mesajı duymak hepimizin görevidir. Bu doğrultuda İYİ Parti olarak biz de üzerimize düşen sorumluluğu alacağız. Muhasebemizi yapacağız."

"Siyaset kurumu olarak sandıklardan çıkan mesajı duymak hepimizin görevidir. Bu doğrultuda İYİ Parti olarak biz de üzerimize düşen sorumluluğu alacağız. Muhasebemizi yapacağız."

'Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da milletimizin bize verdiği mesajı ve bizim için çizdiği istikamet doğrultusunda gereken adımları atacağız. En kısa sürede olağanüstü seçimli kongremizi toplayacağız.'

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