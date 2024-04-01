Yerel Seçimler Dünya Basınında Geniş Yer Buldu: "Erdoğan'a Meydan Okuyan Adam"
Yerel Seçimler Dünya Basınında Geniş Yer Buldu: "Erdoğan'a Meydan Okuyan Adam"
Türkiye'de dün yapılan yerel seçimlere dünya basını oldukça geniş yer aldı. Yabancı basında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'nin ağır yara aldığı yazılırken, İstanbul'da bir kez daha zafere ulaşan Ekrem İmamoğlu'na ayrı bir parantez açıldı.
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Associated Press: Türkiye'nin ana muhalefet partisi, yerel seçimlerde kilit şehirlerdeki kontrolünü korudu. Seçim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı büyük bir hayal kırıklığına uğrattı.
AFP: İmamoğlu, Erdoğan'a meydan okuyan adam. 52 yaşındaki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Recep Tayyip Erdoğan'a karşı muhalefetin şampiyonu ve 2028 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimleri için en büyük umudu gibi görünüyor.
Reuters: Türkiye'nin yeniden canlanan muhalefeti yerel seçimlerde Erdoğan'ı devirdi. Analistler, AK Parti'nin İstanbul'da İmamoğlu'nun CHP'nin laik tabanının ötesinde bir cazibeye sahip olması nedeniyle anketlerde öngörülenden daha kötü bir performans sergilediğine dikkat çekiyor.
The Economist: Muhalefet, yerel seçimlerde büyük şehirlerin kontrolünü kazanarak, ülke çapında iktidardaki AK Parti'yi geçti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ağır bir darbe indirdi.
Bloomberg: AK Parti ilk kez CHP'nin gerisinde. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yirmi yılı aşkın bir süre önce iktidara gelmesinden bu yana ana muhalefet partisi karşısında sandıkta şok bir yenilgiyle karşı karşıya.
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Fransız Le Monde: Erdoğan kanadı için ağır bir yenilgi... İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya ezici bir çoğunlukla Mustafa Kemal Atatürk'ün bir asır önce kurduğu partiye oy verdi.
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