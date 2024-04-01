Yerel Seçimler Dünya Basınında Geniş Yer Buldu: "Erdoğan'a Meydan Okuyan Adam"

Türkiye'de dün yapılan yerel seçimlere dünya basını oldukça geniş yer aldı. Yabancı basında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'nin ağır yara aldığı yazılırken, İstanbul'da bir kez daha zafere ulaşan Ekrem İmamoğlu'na ayrı bir parantez açıldı.