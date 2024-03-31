Gazeteci Uğur Dündar'dan Seçim Yorumu: "Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Muhalefet Tarihi Bir Fırsat Kaçırmış"
Gazeteci Uğur Dündar'dan Seçim Yorumu: "Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Muhalefet Tarihi Bir Fırsat Kaçırmış"
Gazeteci Uğur Dündar, CHP'nin yerel seçimlerdeki büyük atağı sonrası, 'Seçim sonuçları gösteriyor ki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde muhalefet adına tarihi bir fırsat kaçırılmış' ifadelerini kullandı.
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Türkiye'de 31 Mart yerel seçimlerine ait ilk sonuçlarla birlikte AK Parti'nin (turuncu) oylarında ciddi bir kayıp yaşadığı ve kırmızı renkle gösterilen CHP'nin büyük bir atağa kalktığı görüldü.
Sözcü TV ekranlarında seçim sonuçlarını yorumlayan deneyimli gazeteci Uğur Dündar, muhalefet cephesinin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde büyük bir fırsatı kaçırdığını savundu.
Uğur Dündar'ın açıklamaları 👇
Geçen yıl yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 52,18'ini alarak yeniden seçilmişti.
Muhalefet partilerinin ortak adayı olan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise tepkiler sonrası yapılan Kurultay'da koltuğunu Özgür Özel'e kaptırmıştı.
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