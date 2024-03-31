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Devlet Bahçeli'nin Yüzündeki Morlukların Sırrı Ortaya Çıktı: Ünlü Gazeteci Kazanın Nedenini Yazdı

Devlet Bahçeli'nin Yüzündeki Morlukların Sırrı Ortaya Çıktı: Ünlü Gazeteci Kazanın Nedenini Yazdı

Ertuğrul Özkök Devlet Bahçeli
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
31.03.2024 - 14:16

Gazeteci Ertuğrul Özkök, MHP Genel Bahçeli Devlet Bahçeli'nin yüzündeki morlukların nedeni yazdı. 

Özkök, Bahçeli'nin İki hafta önce sabah uyanıp televizyonun uzaktan kumandasını almaya giderken takılıp düştüğünü ve alnını yere vurduğunu aktardı.

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MHP Genel Bahçeli Devlet Bahçeli, Anıttepe Ortaokulu'nda oyunu kullandı. Günler sonra kameraların karşısına geçen Bahçeli'nin yüzündeki morluklar gündeme bomba gibi düştü.

MHP Genel Bahçeli Devlet Bahçeli, Anıttepe Ortaokulu'nda oyunu kullandı. Günler sonra kameraların karşısına geçen Bahçeli'nin yüzündeki morluklar gündeme bomba gibi düştü.

T24 yazarı Ertuğrul Özkök, Bahçeli'nin yüzündeki morlukların nedenine ilişkin aldığı duyumları aktardı.

T24 yazarı Ertuğrul Özkök, Bahçeli'nin yüzündeki morlukların nedenine ilişkin aldığı duyumları aktardı.

Kaynak

Özkök yazısında şu ifadeleri kullandı: "İki hafta önce sabah uyanıp televizyonun uzaktan kontrol aletini almaya giderken ayağı takılıp düşmüş. Bu arada alnını da yere vurmuş. Vücudunda kırık yok. Sadece kolunda 20 cm boyunda bir çatlak var. Kendini toplamış durumda."

Özkök yazısında şu ifadeleri kullandı: "İki hafta önce sabah uyanıp televizyonun uzaktan kontrol aletini almaya giderken ayağı takılıp düşmüş. Bu arada alnını da yere vurmuş. Vücudunda kırık yok. Sadece kolunda 20 cm boyunda bir çatlak var. Kendini toplamış durumda."

Bahçeli'nin kolu ile ilgili daha önce yapılan açıklamada ise ters bir hareket yapmaya bağlı incinme olduğu belirtilmişti. 

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