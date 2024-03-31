Oyunu Kullanan Devlet Bahçeli'nin Yüzündeki Morluklar ve Sargılı Kolu Dikkat Çekti
Oyunu Kullanan Devlet Bahçeli'nin Yüzündeki Morluklar ve Sargılı Kolu Dikkat Çekti
Tüm Türkiye yerel seçimler için sandık başında. Oyunu kullanmak için sandık başına giden siyasi liderlerden Devlet Bahçeli'nin ise yüzündeki morluklar ve sargıdaki kolu merak konusu oldu.
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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli oyunu kullanmak için Ankara Anıttepe Ortaokulu'ndaydı.
Oyunu kullanan Devlet Bahçeli'nin sol kolunun sargıda olduğu görüldü.
Bunun yanında Bahçeli'nin yüzündeki morluklar da dikkat çekti.
Bahçeli'nin bu hali merak konusu olurken morlukların ve kol sargısının nedenine dair açıklama ise gazeteci Murat Çelik'ten geldi.
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