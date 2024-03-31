Ünlü İsimler Sandık Başında: Oy Kullanan Ünlüler Sandık Başında Poz Vermeyi İhmal Etmedi
Ünlü İsimler Sandık Başında: Oy Kullanan Ünlüler Sandık Başında Poz Vermeyi İhmal Etmedi
Türkiye 31 Mart Pazar günü yerel yönetimleri belirlemek için sandık başına gitti. Zaman zaman renkli görüntülerin ortaya çıktığı sandık başında, ünlü isimler de kameraya yansıdı.
Bazı ünlü isimler, oy kullandıktan sonra paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.
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Türkiye 31 Mart 2024 sabahı yeni bir seçim gününe uyandı.
Ünlü sanatçı Candan Erçetin, yerel seçimlerde Sandık Kurulu Üyesi olarak görev aldı.
Candan Erçetin ile aynı okulda oy kullanan Cem Yılmaz ise her sene çıkan haberlere isyan etti!
Ardından paylaşım da gecikmedi!
CHP Etimesgut Belediye Başkan Adayı sanatçı Erdal Beşikçioğlu Ankara'da oyunu kullandı.
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Geçmiş seçimlerde oy verme kombiniyle dikkat çeken Hatice'nin yeni kombini ise merakla bekleniyordu.
Bu sene önce Hatice'nin köpeği Pamuk'un kombinini gördük!
Hatice'nin kombin tercihi bu sene ise pembeden yanaydı.
Beren Saat ve Kenan Doğulu ise el ele oy vermeye gitti;
Demet Akalın erkenden sandık başındaki yerini aldı;
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Oyuncu Mine Tugay yaptığı paylaşımla seçmenleri sandık başına çağırdı.
Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki de kız kardeşiyle birlikte oy kullanmaya gitti.
Aleyna Tilki'nin 18 yaşına giren kardeşi Ayça Tilki, ilk kez oy kullandı.
Afra Saraçoğlu paylaşımına "oylar verildi" notunu düştü.
Gökçe Bahadır ise sandık başındaki pozun "görev tamamlandı" yazarak paylaştı.
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Seda Bakan 👇🏻
Hande Erçel, oy kullandıktan sonra "Hepimiz için hayırlısı olsun" dedi.
Arzu Sabancı, Hacı Sabancı Anadolu Lisesi'nde oyunu kullandı.
Özge Ulusoy'dan ise duygusal bir paylaşım geldi;
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