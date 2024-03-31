Kenan Doğulu, Başbakan Olacağını Söylediği Açıklamasıyla Ters Köşe Yaptı

Oyuncu Kenan Doğulu ve Beren Saat, yerel seçim için bugün sandık başına oy kullanmaya gitti. Ünlü çift, muhabirlerin sorusunu yanıtlarken hayranlarının fotoğraf isteğini de kırmadı. Kenan Doğulu aynı zamanda 'Siyasete katılacak mısınız?' sorusuna verdiği cevapla gündem oldu. Detaylar...👇