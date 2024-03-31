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Kenan Doğulu, Başbakan Olacağını Söylediği Açıklamasıyla Ters Köşe Yaptı

Kenan Doğulu, Başbakan Olacağını Söylediği Açıklamasıyla Ters Köşe Yaptı

Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
31.03.2024 - 13:16

Oyuncu Kenan Doğulu ve Beren Saat, yerel seçim için bugün sandık başına oy kullanmaya gitti. Ünlü çift, muhabirlerin sorusunu yanıtlarken hayranlarının fotoğraf isteğini de kırmadı. Kenan Doğulu aynı zamanda 'Siyasete katılacak mısınız?' sorusuna verdiği cevapla gündem oldu. Detaylar...👇

Kaynak: https://www.instagram.com/p/C5LEw9CoyK8/
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Bugün, ülkemizdeki yerel seçim için milyonlarca vatandaşımız sandık başına gidiyor.

Bugün, ülkemizdeki yerel seçim için milyonlarca vatandaşımız sandık başına gidiyor.

Ülkemizdeki ünlü isimler de seçmen sandıklarına gittikleri anda kameralara yansıyor.

Ülkemizdeki ünlü isimler de seçmen sandıklarına gittikleri anda kameralara yansıyor.

Bazı ünlü isimler de sandıklarda görev alıyor...

Bazı ünlü isimler de sandıklarda görev alıyor...

Bugün, vatandaşlık görevi için oy kullanmaya giden isimler arasında Beren Saat ve Kenan Doğulu da vardı.

Bugün, vatandaşlık görevi için oy kullanmaya giden isimler arasında Beren Saat ve Kenan Doğulu da vardı.

'Muhabir Online'ın haberine göre Beren Saat ve Kenan Doğulu, muhabirlerin sorularını cevapladı.

'Muhabir Online'ın haberine göre Beren Saat ve Kenan Doğulu, muhabirlerin sorularını cevapladı.
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Doğulu, 'Siyasete katılmak ister misiniz?' sorusuna 'Yakında başbakan olacağı' cevabıyla esprili sözlerde bulundu.

Doğulu, 'Siyasete katılmak ister misiniz?' sorusuna 'Yakında başbakan olacağı' cevabıyla esprili sözlerde bulundu.

O anları sizler için şöyle bırakalım...👇

Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

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