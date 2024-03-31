Seçimde Sandığın Başına Enteresan Kostümleriyle Gidip Bizi Dumur Eden Yurdum Vatandaşları
Seçimde Sandığın Başına Enteresan Kostümleriyle Gidip Bizi Dumur Eden Yurdum Vatandaşları
31 Mart 2024 sabahında, saat 07:00'da sandıklar seçmenlerin oyları için açıldı. Vatandaşlık görevini yerine getirerek sandık başına oy vermeye giden seçmenler, elbette bu yıl da enteresan kostümleriyle bizi hayretler içerisinde bıraktı. İşte seçimde sandığın başına enteresan kostümlerle gidip bizi dumur eden yurdum insanı.
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Tüm Türkiye'nin aylardır gündeminde yer alan 31 Mart Yerel Seçimleri bugün itibariyle tamamlanacak.
Bu süreçte tüm siyasi liderlerin ve büyükşehir başkan adaylarının oy verme durumları da ilgililer tarafından takip ediliyor.
Aynı zamanda oy vermeye giden ve paylaşım yapan ya da kameralara takılan ünlü isimlerin de sandık başında söyledikleri merakla izleniyor.
Diğer yandan sosyal medya seçime kendilerine has, bizlere akıl tutulması yaşatan kostümlerle giden yurdum insanıyla dolmaya başladı.
"Adana Kralı"
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Alper Gezeravcı sandınız ama değil...
Hoş geldin Hacivat'ım!
Yöresel kıyafetlere ilgi yoğun.
zmir'de bir vatandaş, kovboy kıyafeti ve atıyla oy kullandı.
Tabii kostümünü kendi paylaşan sosyal medya kullanıcıları da vardı.
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Can dostlar kostümden sayılmaz.
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