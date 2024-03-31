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Seçimde Sandığın Başına Enteresan Kostümleriyle Gidip Bizi Dumur Eden Yurdum Vatandaşları

Seçimde Sandığın Başına Enteresan Kostümleriyle Gidip Bizi Dumur Eden Yurdum Vatandaşları

Yerel Seçim
GNS
GNS - Onedio Editörü
31.03.2024 - 12:52

31 Mart 2024 sabahında, saat 07:00'da sandıklar seçmenlerin oyları için açıldı. Vatandaşlık görevini yerine getirerek sandık başına oy vermeye giden seçmenler, elbette bu yıl da enteresan kostümleriyle bizi hayretler içerisinde bıraktı. İşte seçimde sandığın başına enteresan kostümlerle gidip bizi dumur eden yurdum insanı.

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Tüm Türkiye'nin aylardır gündeminde yer alan 31 Mart Yerel Seçimleri bugün itibariyle tamamlanacak.

Tüm Türkiye'nin aylardır gündeminde yer alan 31 Mart Yerel Seçimleri bugün itibariyle tamamlanacak.

32 ilde sabah saat 07:00'da ve diğer illerde 08.00'da başlayan oy verme işlemi, 17:00'da sona erecek. Türkiye'nin her yanında seçmenler vatandaşlık görevlerini yerine getirerek oy verecek. Saat 17:00'dan sonra sandık görevlileri oyları saymaya başlayacak.

Bu süreçte tüm siyasi liderlerin ve büyükşehir başkan adaylarının oy verme durumları da ilgililer tarafından takip ediliyor.

Bu süreçte tüm siyasi liderlerin ve büyükşehir başkan adaylarının oy verme durumları da ilgililer tarafından takip ediliyor.

Sandık başında siyasilerin fotoğrafları gelmeye devam ederken, sosyal medyada büyük bir hızla süreç takip edilmeye devam ediyor.

Siyasiler nerede oy kullandı merak ediyorsan:

Aynı zamanda oy vermeye giden ve paylaşım yapan ya da kameralara takılan ünlü isimlerin de sandık başında söyledikleri merakla izleniyor.

Aynı zamanda oy vermeye giden ve paylaşım yapan ya da kameralara takılan ünlü isimlerin de sandık başında söyledikleri merakla izleniyor.

Cem Yılmaz, Hande Erçel, Aleyna Tilki, Demet Akalın, Mine Tugay ve çok isimden seçim paylaşımı geldi bile.

Diğer yandan sosyal medya seçime kendilerine has, bizlere akıl tutulması yaşatan kostümlerle giden yurdum insanıyla dolmaya başladı.

Diğer yandan sosyal medya seçime kendilerine has, bizlere akıl tutulması yaşatan kostümlerle giden yurdum insanıyla dolmaya başladı.

Genel olarak Adana'dan şahit olduğumuz enteresan görüntüler bizleri şaşırtmaya devam ediyor. Kentin yöresel kıyafetini giyen 63 yaşındaki Şahin Ünal, oy vermeye Çukurova'da  Toros Mahallesi'nde Buhara Ortaokulu'na gitti. Objektiflere takılan Ünal, 'Bugün de seçim günü. Değişiklik olsun dedim. Oy kullanmaya böyle geldim. Şimdi tarihi Büyüksaat'e gidip arkadaşlarımla oturacağım, iftarı bekleyeceğiz.' dedi.

"Adana Kralı"

"Adana Kralı"

Adana'da kral kıyafeti giyip taç takarak dolaşmasından dolayı 'Adana Kralı' lakabıyla bilinen 69 yaşındaki Hüseyin Şen, Sarıçam'da Bilge Kağan Ortaokulu'nda oy kullanmaya yine kral kostümüyle gitti. Ayrıca tüm Adana'nın kendisini bu şekilde kabullendiğini de söyledi.

'Bütün Adanalı kardeşlerim beni kabullendi. Kentte kral olarak geziyorum. Amacım gönüllü olarak Adana'yı tanıtmak. Sokaklarda bu kıyafetle geziyorum. Kıyafetim turuncu ve beyaz. Bu renkler Adana'nın sembolüdür. Bugün de oy kullanmaya böyle geldim. Benimle fotoğraf ve görüntü çektirenler çok mutlu oluyor. Onlar mutlu olunca ben de mutlu oluyorum.'

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Alper Gezeravcı sandınız ama değil...

Alper Gezeravcı sandınız ama değil...

Düzce'de yaşayan muay thai milli sporcusu Muhammet Bişgin, kendi tasarladığı astronot kıyafetiyle Beyciler İlkokulu'na gitti. 34 yaşındaki Bişgin, kostümü konusunda Alper Gezeravcı'dan ilham aldığını söyledi.

Hoş geldin Hacivat'ım!

Hoş geldin Hacivat'ım!

65 yaşındaki Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı Bülent Akay, sandık başına Hacivat kostümüyle geldi. 20 yılı aşkın süredir Hacivat ile Karagöz oyununda rol aldığını dile getiren Akay, 'Bugün de görenler, 'Sizi geçen yıldan görmüştüm Hacivat kostümüyle.' dediler. 'Madem geçen yıl olumlu tepkiler aldık, bu yıl da yapayım.' dedim. Nasreddin Hoca kendi memleketinde, Keloğlan kendi memleketinde oylarını kullanıyor, neden Hacivat ile Karagöz kendi memleketinde oyunu kullanmasın? Bu güzelim havada herkesi oyunu kullanması için davet ediyoruz. Bu bir vatandaşlık görevidir, ben de bu göreve örnek olabiliyorsam ne mutlu. İnşallah seçim sonuçları vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olur.' dedi.

Yöresel kıyafetlere ilgi yoğun.

Yöresel kıyafetlere ilgi yoğun.

Van'daki Kırgız Türkleri, yöresel kıyafetlerini giyip atlarına binerek oy kullandı.

zmir'de bir vatandaş, kovboy kıyafeti ve atıyla oy kullandı.

zmir'de bir vatandaş, kovboy kıyafeti ve atıyla oy kullandı.

Tabii kostümünü kendi paylaşan sosyal medya kullanıcıları da vardı.

Tabii kostümünü kendi paylaşan sosyal medya kullanıcıları da vardı.

'HisliPislick'

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Can dostlar kostümden sayılmaz.

Can dostlar kostümden sayılmaz.

Kostümleriyle değil ancak hayvanlarıyla gidenler de kameralara yansıdı.

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