Seçimde Sandığın Başına Enteresan Kostümleriyle Gidip Bizi Dumur Eden Yurdum Vatandaşları

Adana'da kral kıyafeti giyip taç takarak dolaşmasından dolayı 'Adana Kralı' lakabıyla bilinen 69 yaşındaki Hüseyin Şen, Sarıçam'da Bilge Kağan Ortaokulu'nda oy kullanmaya yine kral kostümüyle gitti. Ayrıca tüm Adana'nın kendisini bu şekilde kabullendiğini de söyledi.

'Bütün Adanalı kardeşlerim beni kabullendi. Kentte kral olarak geziyorum. Amacım gönüllü olarak Adana'yı tanıtmak. Sokaklarda bu kıyafetle geziyorum. Kıyafetim turuncu ve beyaz. Bu renkler Adana'nın sembolüdür. Bugün de oy kullanmaya böyle geldim. Benimle fotoğraf ve görüntü çektirenler çok mutlu oluyor. Onlar mutlu olunca ben de mutlu oluyorum.'