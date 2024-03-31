Siyasiler Nerede Oy Kullanacak? Genel Başkanların ve Büyükşehir Belediye Adaylarının Oy Kullanacağı Yerler
Siyasiler Nerede Oy Kullanacak? Genel Başkanların ve Büyükşehir Belediye Adaylarının Oy Kullanacağı Yerler
Türkiye 2024 Yerel Seçimleri için bugün sandık başına gidiyor. Aylar süren seçim kampanyalarının ardından yerel seçim büyük bir merakla takip edilecek. Oy verme işleminin başlamasının ardından vatandaşların en çok merak ettiği konulardan bir tanesi de siyasi liderlerin nerede oy kullanacakları. Peki siyasi isimler nerede oy kullanacak?
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31 Mart Yerel Seçimleri'nde 32 ilde saat 07:00'da, diğer illerde saat 08:00'da oy verme işlemi başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
CHP Genel Başkanı Özgür Özel
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan
Temel Karamollaoğlu, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce
Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ
İBB Başkanı ve Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu
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İBB Başkan Adayı Murat Kurum
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş
Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ
CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay
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