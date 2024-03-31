Siyasiler Nerede Oy Kullanacak? Genel Başkanların ve Büyükşehir Belediye Adaylarının Oy Kullanacağı Yerler

Türkiye 2024 Yerel Seçimleri için bugün sandık başına gidiyor. Aylar süren seçim kampanyalarının ardından yerel seçim büyük bir merakla takip edilecek. Oy verme işleminin başlamasının ardından vatandaşların en çok merak ettiği konulardan bir tanesi de siyasi liderlerin nerede oy kullanacakları. Peki siyasi isimler nerede oy kullanacak?