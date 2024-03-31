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Siyasiler Nerede Oy Kullanacak? Genel Başkanların ve Büyükşehir Belediye Adaylarının Oy Kullanacağı Yerler

Siyasiler Nerede Oy Kullanacak? Genel Başkanların ve Büyükşehir Belediye Adaylarının Oy Kullanacağı Yerler

Yerel Seçim
GNS
GNS - Onedio Editörü
31.03.2024 - 08:53

Türkiye 2024 Yerel Seçimleri için bugün sandık başına gidiyor. Aylar süren seçim kampanyalarının ardından yerel seçim büyük bir merakla takip edilecek. Oy verme işleminin başlamasının ardından vatandaşların en çok merak ettiği konulardan bir tanesi de siyasi liderlerin nerede oy kullanacakları. Peki siyasi isimler nerede oy kullanacak?

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31 Mart Yerel Seçimleri'nde 32 ilde saat 07:00'da, diğer illerde saat 08:00'da oy verme işlemi başladı.

31 Mart Yerel Seçimleri'nde 32 ilde saat 07:00'da, diğer illerde saat 08:00'da oy verme işlemi başladı.

Siyasiler için aylar süren seçim maratonunun ardından bugün saat 17:00'a kadar oy verme işlemi devam edecek. Türkiye'nin dört bir yanından seçmenler destekledikleri adaylar için sandık başına gidecek. Peki siyasiler nerede oy verecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, diğer seçimlerdeki gibi İstanbul Üsküdar Saffet Çelebi Ortaokulu'nda oy kullanacak.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel

CHP Genel Başkanı Özgür Özel

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, memleketi Manisa'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulu'nda oy kullanacak. Ardından Ankara'ya giderek seçimi CHP Genel Merkezi üzerinden takip etmesi bekleniyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener

Meral Akşener, Ankara Bilkent'te bulunan Türkiye Emlak Bankası Ortaokulu'nda oy kullanacağı biliniyor. Ardından seçimi partisinin genel merkezi üzerinden takip edecek.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

Devlet Bahçeli, oyunu Ankara Anıttepe Ortaokulu'nda verecek.

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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan

Tülay Hatimoğulları Adana'da Ayşe Atıl İlkokulunda, Tuncer Bakırhan ise Ankara'da Ahmet Vefik Paşa İlkokulu'nda oy kullanacak.

Temel Karamollaoğlu, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu

Temel Karamollaoğlu, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Ankara Çankaya Lisesi'nde, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Ankara Bilkent Türkiye Emlak Bankası Ortaokulu'nda, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise İstanbul'da Nejat Sabuncu İlkokulu'nda oy kullanacak.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Ankara Balgat Binnaz Rıdvan Ege Anadolu Lisesi'nde, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ise Ankara Yaşamkent Özel Şener Çakmak Anadolu Lisesi'nde oy kullanacak.

Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ

Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ

Ümit Özdağ, Ankara TSK Mehmetçik Vakfı Hafize İhsan Payaza Ortaokulu'nda oy kullanacak.

İBB Başkanı ve Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu

İBB Başkanı ve Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu

Ekrem İmamoğlu, İstanbul Beylikdüzü'nde Emin Yükseloğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde oy kullanacak.

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İBB Başkan Adayı Murat Kurum

İBB Başkan Adayı Murat Kurum

Cumhur İttifakı İstanbul adayı Murat Kurum, Kağıthane İMECE Okulu'nda oy kullanacak.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş

Mansur Yavaş, Ümitköy İmam Hatip Lisesi'nde oy kullanacak

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok

Turgut Altınok, Kocatepe İlkokulu'nda oy verecek.

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ

Hamza Dağ, Bayraklı ilçesinin Gümüşpala Mahallesi Şehit Nazımbey İlkokulu'nda oy verecek.

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay

Cemil Tugay, Şehit Polis Samet Kırcalı Ortaokulu'nda oy verme işlemini tamamlayacak.

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