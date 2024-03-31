Sandıklar Kuruldu, Oy Verme İşlemi Başladı: Türkiye Yerel Yöneyicilerini Seçiyor
31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için yurdun doğu bölgelerinde bulunan 32 ilde saat 07.00'da, diğer iller için ise saat 08.00'da oy verme işlemi başladı.
Seçmenler, sadece kayıtlı oldukları sandıklarda, adrese gönderilen seçmen bilgi kağıdında yazan yer ve sandıkta oy verecek.
31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi başladı. Kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu seçim için Türkiye genelinde 206 binden fazla sandık kurulacak.
34 siyasi partinin adayının yarışacağı seçimlerde, 1 milyon 32 bin 610 gencin ilk kez oy kullanması bekleniyor.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis'te ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy verme işlemi saat 07.00 itibarıyla başladı. Bu illerde oy verme işlemleri saat 16.00'da tamamlanacak.
Bu illerin dışında kalan diğer illerde de oy verme işlemi saat 08.00 itibarıyla başladı. Bu illerde yaşayan seçmenler, saat 17.00'ye kadar oylarını kullanabilecek. Her seçmen, kanunda sayılan istisnalar dışında, hangi sandık seçmen listesinde kayıtlı ise ancak o sandıkta oy kullanabilecek. Bir seçmen, aynı seçim türü için birden fazla oy kullanamayacak.
Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'daki seçmenler, "büyükşehir belediye başkanı", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy kullanacak.
Büyükşehir olmayan illerde ise "il genel meclisi üyeliği", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verilecek. Köylerde ise "il genel meclisi üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar meclisi" için oy atılacak.
Büyükşehir belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası 'beyaz', il genel meclisi üyeliklerine ilişkin pusula 'turuncu', belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası 'mavi', belediye meclisi üyeliğine ilişkin oy pusulası ise 'sarı' renkli olacak. Oy pusulaları tek zarfa konulacak.
Hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenler için bu seçimde de seyyar sandıklar oluşturuldu. Bu seçmenler, seyyar sandıklarda oylarını kullanabilecek.
Oy verme işlemi öncesi unutulmaması gerekenler
Seçmenler, sadece kayıtlı oldukları sandıklarda, adrese gönderilen seçmen bilgi kağıdında yazan yer ve sandıkta oy verecek.
Sandık başına gelen seçmen, TC kimlik numaralı kimliğini verecek. Geçerli kimlik belgesi olmayan seçmen oy kullanamayacak.
Görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme kabinine girilemeyecek.
Seçmenler, pusulada tercih ettiği aday için ayrılan bölümden dışarı taşırmadan “TERCİH” veya “EVET” mührünü basarak oyunu kullanacak.
Oy pusulasına başkaca bir işaret konulmayacak, yazı yazılmayacak. Zarfa oy pusulası dışında bir şey konulmayacak.
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bu vesileyle izmir'de tatlı su meyhanecisi hamzullah beye tbmm kariyerinde başarılar dilerim..
Ülkenin ekonomisi unutuldu, yerel seçim gündem oldu iki aydır. Bitsin gitsin de hepimiz rahat edelim artık. Nereye baksam afiş, nereye baksam aday resimleri...
medeni geçsin diycem de... zor o zor.
Şanlıurfada ohal ilan edilir bugün